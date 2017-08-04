На Волині здорожчали м'ясо та яйця





Про це



Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 19,1 %.



Лідер здорожчання в серпні – яйця. Їх вартість на споживчих ринках зросла на 16,5 %. На другій позиції серед харчів, які зросли в ціні – фрукти. Вони здорожчали за місяць на майже 7 %.



Також на 5,9 % здорожчало м'ясо та м'ясопродукти. Окрім того, зросли ціни на сало, рибу та продукти з риби, сметану, безалкогольні напої, молоко, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, сири, цукор та хліб.



В управлінні статистики також звернули увагу на збільшення цін на побутову техніку. Зокрема, зросла вартість холодильників – на 18 %, пральних машин – на 13,6 %, плит – на 12,4 %, обігрівачів та кондиціонерів – на 6,2 %.



У списку продуктів, які здешевшали, – овочі. Ціна на них за місяць впала на 12,8 %. На 0,9 % на споживчих ринках впала ціна на масло.



Ціни на транспорт знизилися на 0,8 % за рахунок здешевлення палива та мастил на 4,6%, – зазначили в обласному управлінні статистики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на споживчих ринках області в серпні у порівнянні з попереднім місяцем зросли на майже 2 %. Найбільше здорожчали яйця та м'ясо та фрукти.Про це інформують в обласному управлінні статистики.Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 19,1 %.Лідер здорожчання в серпні – яйця. Їх вартість на споживчих ринках зросла на 16,5 %. На другій позиції серед харчів, які зросли в ціні – фрукти. Вони здорожчали за місяць на майже 7 %.Також на 5,9 % здорожчало м'ясо та м'ясопродукти. Окрім того, зросли ціни на сало, рибу та продукти з риби, сметану, безалкогольні напої, молоко, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, сири, цукор та хліб.В управлінні статистики також звернули увагу на збільшення цін на побутову техніку. Зокрема, зросла вартість холодильників – на 18 %, пральних машин – на 13,6 %, плит – на 12,4 %, обігрівачів та кондиціонерів – на 6,2 %.У списку продуктів, які здешевшали, – овочі. Ціна на них за місяць впала на 12,8 %. На 0,9 % на споживчих ринках впала ціна на масло.Ціни на транспорт знизилися на 0,8 % за рахунок здешевлення палива та мастил на 4,6%, – зазначили в обласному управлінні статистики.

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