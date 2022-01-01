У війні з Росією загинув волинянин Василь Блажевський





Про це



«Із сумом та болем повідомляємо про загибель на фронті нашого земляка, жителя села Холопичі, Блажевського Василя.



Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким, вічна пам’ять і слава Герою», – йдеться у повідомленні.



Про час зустрічі Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боротьбі з російськими загарбниками загинув волинянин Василь Блажевський.Про це повідомили у Затурцівській громаді.«Із сумом та болем повідомляємо про загибель на фронті нашого земляка, жителя села Холопичі, Блажевського Василя.Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким, вічна пам’ять і слава Герою», – йдеться у повідомленні.Про час зустрічі Героя повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію