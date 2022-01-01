У війні з Росією загинув волинянин Василь Блажевський
Сьогодні, 11:31
У боротьбі з російськими загарбниками загинув волинянин Василь Блажевський.
Про це повідомили у Затурцівській громаді.
«Із сумом та болем повідомляємо про загибель на фронті нашого земляка, жителя села Холопичі, Блажевського Василя.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким, вічна пам’ять і слава Герою», – йдеться у повідомленні.
Про час зустрічі Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Затурцівській громаді.
«Із сумом та болем повідомляємо про загибель на фронті нашого земляка, жителя села Холопичі, Блажевського Василя.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким, вічна пам’ять і слава Герою», – йдеться у повідомленні.
Про час зустрічі Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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