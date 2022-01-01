Українським активістам в ОРДЛО погрожують смертною карою

Українським активістам в ОРДЛО погрожують смертною карою
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області колаборанти погрожують українським активістам вивезенням до самопроголошених "Л/ДНР" і смертною карою.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області так званий "голова цивільно-військової адміністрації" нещодавно заявив про посилення "санкцій" щодо патріотично налаштованих українських громадян.

"Відчуваючи рух опору, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору, а активістам погрожують примусовим вивезенням до самопроголошених "Л/ДНР", де за подібну діяльність передбачена смертна кара", – ідеться в повідомленні штабу.

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Теги: смертна кара, активісти, ОРДЛО
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