Українським активістам в ОРДЛО погрожують смертною карою





Про це повідомляє



На тимчасово захоплених територіях Запорізької області так званий "голова цивільно-військової адміністрації" нещодавно заявив про посилення "санкцій" щодо патріотично налаштованих українських громадян.



"Відчуваючи рух опору, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору, а активістам погрожують примусовим вивезенням до самопроголошених "Л/ДНР", де за подібну діяльність передбачена смертна кара", – ідеться в повідомленні штабу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На тимчасово окупованих територіях Запорізької області колаборанти погрожують українським активістам вивезенням до самопроголошених "Л/ДНР" і смертною карою.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. На тимчасово захоплених територіях Запорізької області так званий "голова цивільно-військової адміністрації" нещодавно заявив про посилення "санкцій" щодо патріотично налаштованих українських громадян."Відчуваючи рух опору, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору, а активістам погрожують примусовим вивезенням до самопроголошених "Л/ДНР", де за подібну діяльність передбачена смертна кара", – ідеться в повідомленні штабу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію