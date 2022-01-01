Як польська акторка родом з Волині підкорила світ на конкурсах краси. ФОТО

Аліція Бобровська, яка народилася у Вододимирі, стала віце-міс світу у 1958 році.



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У 1945 році її зв'язок з Україною обірвався, коли їй виповнилося 9 років, адже родина виїхала до Польщі, проте вона скрізь вказувала як свою малу батьківщину - місто Володимир.



Аліція Бобровська народилась в 1936 р. Вона з дитинства мріяла про акторську кар'єру, тож вступила на акторський факультет у Кракові.



На цьому етапі в її житті і з'явилися конкурси краси. Спершу її обрали найсивішою студенткою Кракова в 1956 р., згодом вона стала віце-міс Балтійського узбережжя.



Через рік на першому повоєнному конкурсі "Міс Полонія", який проходив у Кракові в 1957 р., Аліція здобула перемогу і відтак взяла участь у конкурсі "Міс Всесвіт" в 1958 р. у Каліфорнії (США).



Тут вона стала четвертою віце-міс Всесвіту, зачарувавши самого Марлона Брандо, який був членом журі. Імперія косметики Max Factor запропонувала Бобровській стати обличчям бренду на рік. Та 22-річна студентка відмовилася від перспектив в індустрії краси США і натомість закінчила навчання та почала акторську кар'єру.



Кінодебют Аліції відбувся в 1960 р. у фільмі «Сучасна історія». Потім були ролі у стрічках «Подружжя з розуму», «Канікули ката», «Його дві дружини», «Велике кохання Бальзака», «Париж-Варшава без візи», «Сучасна історія». Також вона працювала на телебаченні та в театрах Польщі. телебаченні в ролі телеведучої. Також вона спробувала себе в ролі дружини та матері.



Але на цьому історія Аліції Бобровської не завершилась. Після 20 років шлюбу на початку 1980-х років вона розлучилася та емігрувала до США. І стала там медсестрою, пропрацювавши за новим фахом понад 10 років.



Вже на пенсії вона захопилася 3D-графікою, яку поєднує з малюванням та різьбленням по дереву.



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