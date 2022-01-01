Любешівщина попрощалася із п'ятьма Героями. ФОТО

Любешівщина попрощалася із п'ятьма Героями. ФОТО
Тисячі людей прийшли віддати останню данину пам’яті тим, чиї життя обірвала війна – Андрія Михальчука, Андрія Ланевича, Сергія Стефанюка, Віктора та Сергія Бурдаків.

Поховали Героїв у п’ятницю, 16 вересня, йдеться на сторінці Любешівської громади у фейсбуці.

У храмі УПЦ, що за адмінприміщенням, та в храмі села Седлище відбувся чин відспівування.

«Сьогодні провели в останню путь наших Героїв.

Це боляче та важко. З цим неможливо змиритись. Ми відбудуємо дороги, будинки, театри, лікарні, але ми не зможемо оживити тих, кого вбила ця війна.

Ціна незажності України надто висока, пам’ятаймо про це.

Царство небесне! Вічна та світла пам’ять нашим загиблим Героям, які віддали в ім’я України найдорожче – своє життя! Слава нашим Героям!» – написав очільник громади Володимир Сергійчук.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам’ять і слава Героям!
Любешівщина попрощалася із п'ятьма Героями. ФОТО
Любешівщина попрощалася із п'ятьма Героями. ФОТО
Любешівщина попрощалася із п'ятьма Героями. ФОТО
Любешівщина попрощалася із п'ятьма Героями. ФОТО
Любешівщина попрощалася із п'ятьма Героями. ФОТО
Любешівщина попрощалася із п'ятьма Героями. ФОТО
Любешівщина попрощалася із п'ятьма Героями. ФОТО
Любешівщина попрощалася із п'ятьма Героями. ФОТО
Любешівщина попрощалася із п'ятьма Героями. ФОТО

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Теги: Любешівщина, Герої, поховали
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