Любешівщина попрощалася із п'ятьма Героями. ФОТО

Андрія Михальчука, Андрія Ланевича, Сергія Стефанюка, Віктора та Сергія Бурдаків.



Поховали Героїв у п’ятницю, 16 вересня, йдеться на сторінці Любешівської громади у



У храмі УПЦ, що за адмінприміщенням, та в храмі села Седлище відбувся чин відспівування.



«Сьогодні провели в останню путь наших Героїв.



Це боляче та важко. З цим неможливо змиритись. Ми відбудуємо дороги, будинки, театри, лікарні, але ми не зможемо оживити тих, кого вбила ця війна.



Ціна незажності України надто висока, пам’ятаймо про це.



Царство небесне! Вічна та світла пам’ять нашим загиблим Героям, які віддали в ім’я України найдорожче – своє життя! Слава нашим Героям!» – написав очільник громади



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам’ять і слава Героям!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тисячі людей прийшли віддати останню данину пам’яті тим, чиї життя обірвала війна –таПоховали Героїв у п’ятницю, 16 вересня, йдеться на сторінці Любешівської громади у фейсбуці У храмі УПЦ, що за адмінприміщенням, та в храмі села Седлище відбувся чин відспівування.«Сьогодні провели в останню путь наших Героїв.Це боляче та важко. З цим неможливо змиритись. Ми відбудуємо дороги, будинки, театри, лікарні, але ми не зможемо оживити тих, кого вбила ця війна.Ціна незажності України надто висока, пам’ятаймо про це.Царство небесне! Вічна та світла пам’ять нашим загиблим Героям, які віддали в ім’я України найдорожче – своє життя! Слава нашим Героям!» – написав очільник громади Володимир Сергійчук.

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