Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон





Про це



Усі луцькі котельні готові, а на деяких оновили обладнання. Загалом на це цього року витратили 11 мільйонів гривень.



Загалом цього року працівники ДКП «Луцьктепло» замінили шість кілометрів тепломереж. Зокрема, за 6 мільйонів гривень капітально відремонтували проблемну ділянку тепломережі від вулиці Конякіна до ринку «Формула».



Сьогодні у Луцьку із 132 кілометрів теплових мереж вважаються зношеними 80%. Ще п’ять років тому ця цифра була значно гіршою. Тоді у Луцьку аварійними були 95% тепломереж. У попередні роки мережі оновлювали за кредитні кошти, цього року – за бюджетні.



Завдяки реалізованим міжнародним проєктам вдалося модернізувати і котельні: закрити старі підвальні і дахові; перепід’єднати будинки, які вони обслуговували, до нових сучасних. З поміж інших можна виділити котельню в мікрорайоні «ЛПЗ», де новий твердопаливний котел нині забезпечує мешканців гарячою водою влітку. Це було зроблено два роки тому. А цього року до цієї котельні приєднали ще декілька будинків, які раніше обслуговувала котельня на вулиці Даньшина.



Зараз завдяки новому обладнанню вдається економити три тисячі кубометрів газу. Це є суттєвою економією для комунального підприємства.



Проте цього п’ятимегаватного котла не достатньо, аби, в разі відключення газу, забезпечити мікрорайон «ЛПЗ» в опалювальний період достатньою температурою. Потужності вистачить, аби лише підтримувати обладання, щоб воно не вийшло з ладу. Тобто палити можуть, але в квартирних радіаторах (батареях по народному. – авт.) буде далеко не 18 нормативних градусів.



Попри усі модернізації, в деяких будинках можливі затримки із початком опалювального сезону.



«Пориви, які щороку супроводжують підприємство з початком опалювального сезону, викликані тим, на жаль, що зі 132 кілометрів мереж, що обслуговує підприємство, 80% – зношені, вони відпрацювали свій термін експлуатації. І, на жаль, пориви трапляються», – коментує директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський.



ДКП «Луцьктепло» і досі в боргах за спожитий газ. Щоправда, борг перед НАК «Нафтогаз України» – реструктуризований на максимальних сім років.



«Це 238 мільйонів гривень. Вони накопичилися орієнтовно з 2011 року. Зараз за поточними контрактами підприємтво розраховується. Зокрема, станом на сьогодні всі поточні зобов’язання перед НАК «Нафтогаз Трейдинг» підприємство виконало», – каже комунальник.



А от населення останнім часом гірше почало розраховуватися за тепло. Нині борг лучан перед комунальним підприємством – 154 мільйони гривень.



Що ж до опалювання бюджетних закладів області, то кажуть, що ситуація – контрольована: гроші будуть. На перше вересня 2022 року на Волині є 135 мільйонів гривень перевиконання бюджету. Щоб повністю закрити питання щодо проплати енергоносіїв, треба ще 40 мільйонів гривень.



«Ми просто не робимо зараз цих 40 мільйонів, бо ми не знаємо: чи буде ціна підніматися, чи не буде підніматися. Проблеми з енергоносіями, мається на увазі із проплатою, не буде. Питання чи буде достатньо тих енергоносіїв? Це вже інше питання», – розповів керівник департаменту фінансів Волинської ОВА Ігор Никитюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Опалювальний сезон на Волині розпочнеться без змін: у жовтні, коли середньодобова температура протягом трьох діб буде нижчою восьми градусів тепла.Про це «Силі правди» розповіли у Волинській обласній військовій адміністрації та на державно-комунальному підприємству «Луцьктепло».Усі луцькі котельні готові, а на деяких оновили обладнання. Загалом на це цього року витратили 11 мільйонів гривень.Загалом цього року працівники ДКП «Луцьктепло» замінили шість кілометрів тепломереж. Зокрема, за 6 мільйонів гривень капітально відремонтували проблемну ділянку тепломережі від вулиці Конякіна до ринку «Формула».Сьогодні у Луцьку із 132 кілометрів теплових мереж вважаються зношеними 80%. Ще п’ять років тому ця цифра була значно гіршою. Тоді у Луцьку аварійними були 95% тепломереж. У попередні роки мережі оновлювали за кредитні кошти, цього року – за бюджетні.Завдяки реалізованим міжнародним проєктам вдалося модернізувати і котельні: закрити старі підвальні і дахові; перепід’єднати будинки, які вони обслуговували, до нових сучасних. З поміж інших можна виділити котельню в мікрорайоні «ЛПЗ», де новий твердопаливний котел нині забезпечує мешканців гарячою водою влітку. Це було зроблено два роки тому. А цього року до цієї котельні приєднали ще декілька будинків, які раніше обслуговувала котельня на вулиці Даньшина.Зараз завдяки новому обладнанню вдається економити три тисячі кубометрів газу. Це є суттєвою економією для комунального підприємства.Проте цього п’ятимегаватного котла не достатньо, аби, в разі відключення газу, забезпечити мікрорайон «ЛПЗ» в опалювальний період достатньою температурою. Потужності вистачить, аби лише підтримувати обладання, щоб воно не вийшло з ладу. Тобто палити можуть, але в квартирних радіаторах (батареях по народному. – авт.) буде далеко не 18 нормативних градусів.Попри усі модернізації, в деяких будинках можливі затримки із початком опалювального сезону.«Пориви, які щороку супроводжують підприємство з початком опалювального сезону, викликані тим, на жаль, що зі 132 кілометрів мереж, що обслуговує підприємство, 80% – зношені, вони відпрацювали свій термін експлуатації. І, на жаль, пориви трапляються», – коментує директор ДКП «Луцьктепло»ДКП «Луцьктепло» і досі в боргах за спожитий газ. Щоправда, борг перед НАК «Нафтогаз України» – реструктуризований на максимальних сім років.«Це 238 мільйонів гривень. Вони накопичилися орієнтовно з 2011 року. Зараз за поточними контрактами підприємтво розраховується. Зокрема, станом на сьогодні всі поточні зобов’язання перед НАК «Нафтогаз Трейдинг» підприємство виконало», – каже комунальник.А от населення останнім часом гірше почало розраховуватися за тепло. Нині борг лучан перед комунальним підприємством – 154 мільйони гривень.Що ж до опалювання бюджетних закладів області, то кажуть, що ситуація – контрольована: гроші будуть. На перше вересня 2022 року на Волині є 135 мільйонів гривень перевиконання бюджету. Щоб повністю закрити питання щодо проплати енергоносіїв, треба ще 40 мільйонів гривень.«Ми просто не робимо зараз цих 40 мільйонів, бо ми не знаємо: чи буде ціна підніматися, чи не буде підніматися. Проблеми з енергоносіями, мається на увазі із проплатою, не буде. Питання чи буде достатньо тих енергоносіїв? Це вже інше питання», – розповів керівник департаменту фінансів Волинської ОВА

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