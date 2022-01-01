Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон

Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон
Опалювальний сезон на Волині розпочнеться без змін: у жовтні, коли середньодобова температура протягом трьох діб буде нижчою восьми градусів тепла.

Про це «Силі правди» розповіли у Волинській обласній військовій адміністрації та на державно-комунальному підприємству «Луцьктепло».

Усі луцькі котельні готові, а на деяких оновили обладнання. Загалом на це цього року витратили 11 мільйонів гривень.

Загалом цього року працівники ДКП «Луцьктепло» замінили шість кілометрів тепломереж. Зокрема, за 6 мільйонів гривень капітально відремонтували проблемну ділянку тепломережі від вулиці Конякіна до ринку «Формула».

Сьогодні у Луцьку із 132 кілометрів теплових мереж вважаються зношеними 80%. Ще п’ять років тому ця цифра була значно гіршою. Тоді у Луцьку аварійними були 95% тепломереж. У попередні роки мережі оновлювали за кредитні кошти, цього року – за бюджетні.

Завдяки реалізованим міжнародним проєктам вдалося модернізувати і котельні: закрити старі підвальні і дахові; перепід’єднати будинки, які вони обслуговували, до нових сучасних. З поміж інших можна виділити котельню в мікрорайоні «ЛПЗ», де новий твердопаливний котел нині забезпечує мешканців гарячою водою влітку. Це було зроблено два роки тому. А цього року до цієї котельні приєднали ще декілька будинків, які раніше обслуговувала котельня на вулиці Даньшина.

Зараз завдяки новому обладнанню вдається економити три тисячі кубометрів газу. Це є суттєвою економією для комунального підприємства.

Проте цього п’ятимегаватного котла не достатньо, аби, в разі відключення газу, забезпечити мікрорайон «ЛПЗ» в опалювальний період достатньою температурою. Потужності вистачить, аби лише підтримувати обладання, щоб воно не вийшло з ладу. Тобто палити можуть, але в квартирних радіаторах (батареях по народному. – авт.) буде далеко не 18 нормативних градусів.

Попри усі модернізації, в деяких будинках можливі затримки із початком опалювального сезону.

«Пориви, які щороку супроводжують підприємство з початком опалювального сезону, викликані тим, на жаль, що зі 132 кілометрів мереж, що обслуговує підприємство, 80% – зношені, вони відпрацювали свій термін експлуатації. І, на жаль, пориви трапляються», – коментує директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський.

ДКП «Луцьктепло» і досі в боргах за спожитий газ. Щоправда, борг перед НАК «Нафтогаз України» – реструктуризований на максимальних сім років.

«Це 238 мільйонів гривень. Вони накопичилися орієнтовно з 2011 року. Зараз за поточними контрактами підприємтво розраховується. Зокрема, станом на сьогодні всі поточні зобов’язання перед НАК «Нафтогаз Трейдинг» підприємство виконало», – каже комунальник.

А от населення останнім часом гірше почало розраховуватися за тепло. Нині борг лучан перед комунальним підприємством – 154 мільйони гривень.

Що ж до опалювання бюджетних закладів області, то кажуть, що ситуація – контрольована: гроші будуть. На перше вересня 2022 року на Волині є 135 мільйонів гривень перевиконання бюджету. Щоб повністю закрити питання щодо проплати енергоносіїв, треба ще 40 мільйонів гривень.

«Ми просто не робимо зараз цих 40 мільйонів, бо ми не знаємо: чи буде ціна підніматися, чи не буде підніматися. Проблеми з енергоносіями, мається на увазі із проплатою, не буде. Питання чи буде достатньо тих енергоносіїв? Це вже інше питання», – розповів керівник департаменту фінансів Волинської ОВА Ігор Никитюк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Опалювальний сезон, Луцьтепло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 11:50
У війні з Росією загинув волинянин Василь Блажевський
Сьогодні, 11:31
На Волині здорожчали м'ясо та яйця
Сьогодні, 10:45
На Харківщині загинув військовий із Волині Сергій Ходорчук
Сьогодні, 10:30
ЗСУ знищили за добу 200 окупантів і 11 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
1 жовтня Волинь буде повністю готова до опалювального сезону 1 жовтня Волинь буде повністю готова до опалювального сезону
15 вересень, 20:23
Наскільки Волинь готова до опалювального сезону Наскільки Волинь готова до опалювального сезону
08 вересень, 13:00
Як у місті на Волині готуються до старту опалювального сезону Як у місті на Волині готуються до старту опалювального сезону
01 вересень, 10:10
Чи готовий Луцьк до опалювального сезону Чи готовий Луцьк до опалювального сезону
25 серпень, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 11:50
 0
У війні з Росією загинув волинянин Василь Блажевський
Сьогодні, 11:31
 0
На Волині здорожчали м'ясо та яйця
Сьогодні, 10:45
 0
На Харківщині загинув військовий із Волині Сергій Ходорчук
Сьогодні, 10:30
 0
ЗСУ знищили за добу 200 окупантів і 11 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8