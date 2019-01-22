Здай російську книгу – допоможи ЗСУ: у районі на Волині оголосили збір макулатури





Місцева волонтерка Олександра Шептор зі своєю командою однодумців, з якими разом виготовляє для бійців сухі борщі та супи, вирішила зібрати макулатуру. Усі вторговані гроші спрямують на придбання термобілизни бійцям на передову, інформує



Волонтерка закликала жителів громади не викидати паперового сміття як непотріб, а приносити їм. Це можуть бути старі зошити, блокноти, газети і журнали. Також вона рекомендує перебрати свої книжкові полиці та принести на утилізацію російськомовні книги, першочергово, пропагандистського характеру чи ідеологічні, надруковані за часів СРСР. Олександра вважає, що ворожу літературу потрібно віддати на макулатуру і допомогти ЗСУ.



«Особливо вітаються книги і журнали російською мовою. Їх точно потрібно утилізувати з наших домівок. Після повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю кожен із нас повинен усвідомити, що ми маємо якнайшвидше позбутись всього, що раніше пов’язувало нас з цією країною-агресором», – переконана волинянка.



Долучитися до збору макулатури на підтримку української армії можуть усі охочі. Непотрібний папір приймають в цеху виробництва сухих супів і борщів, там де раніше була контора «Заготзерна», неподалік залізничного вокзалу.



Деталі за телефоном: 096 727 33 53 – Олександра.



Якщо ж не маєте макулатури, а хочете допомогти придбати термобілизну бійцям, то можете долучитися до хорошої справи фінансово.



Кошти можна перерахувати за реквізитами – картка: 4149 4999 9070 5111 (Олександра Шептор)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Іваничах волонтери оголосили збір макулатури. А кошти, отримані від її продажу, використають на потреби бійців ЗСУ.Місцева волонтерказі своєю командою однодумців, з якими разом виготовляє для бійців сухі борщі та супи, вирішила зібрати макулатуру. Усі вторговані гроші спрямують на придбання термобілизни бійцям на передову, інформує БУГ. Волонтерка закликала жителів громади не викидати паперового сміття як непотріб, а приносити їм. Це можуть бути старі зошити, блокноти, газети і журнали. Також вона рекомендує перебрати свої книжкові полиці та принести на утилізацію російськомовні книги, першочергово, пропагандистського характеру чи ідеологічні, надруковані за часів СРСР. Олександра вважає, що ворожу літературу потрібно віддати на макулатуру і допомогти ЗСУ.«Особливо вітаються книги і журнали російською мовою. Їх точно потрібно утилізувати з наших домівок. Після повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю кожен із нас повинен усвідомити, що ми маємо якнайшвидше позбутись всього, що раніше пов’язувало нас з цією країною-агресором», – переконана волинянка.Долучитися до збору макулатури на підтримку української армії можуть усі охочі. Непотрібний папір приймають в цеху виробництва сухих супів і борщів, там де раніше була контора «Заготзерна», неподалік залізничного вокзалу.Деталі за телефоном: 096 727 33 53 – Олександра.Якщо ж не маєте макулатури, а хочете допомогти придбати термобілизну бійцям, то можете долучитися до хорошої справи фінансово.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію