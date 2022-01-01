Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС: виникла пожежа
Сьогодні, 16:18
Слов'янську ТЕС на Донеччині російські окупанти обстріляли 17 вересня зранку.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.
"Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що здійснялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники.
Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням", - написав він.
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Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.
"Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що здійснялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники.
Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням", - написав він.
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