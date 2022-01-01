Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС: виникла пожежа

Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС: виникла пожежа
Слов'янську ТЕС на Донеччині російські окупанти обстріляли 17 вересня зранку.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.

"Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що здійснялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники.

Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням", - написав він.

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Теги: Слов'янська ТЕС, окупанти, обстріли
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