Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС: виникла пожежа





Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.



"Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що здійснялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники.



Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням", - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слов'янську ТЕС на Донеччині російські окупанти обстріляли 17 вересня зранку.Про це повідомив очільник ОВА"Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що здійснялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники.Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням", - написав він.

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