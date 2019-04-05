Роздали кілька тонн корму: як у Луцьку допомагають переселенцям з тваринами. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Вероніка-Соломія Федософа-Цибульська.



Допомагати людям з домашніми тваринами, які тікали від обстрілів, або з окупованих територій Вероніка-Соломія Федосова-Цибульська розпочала з березня. Розповідає: спочатку за допомогою соціальних мереж шукала переселенцям житло. Тепер клуб допомоги має приміщення, де збирають необхідні речі, корми для тварин та одяг.



"Лучани дуже багато допомагають. Приносять одяг, взуття, посуд, постіль, і діляться. Коли люди виїжджали з домівок, як що взяли в одну руку кота чи собаку, то не взяли ще одну сумку з речами та вони потребують усього", – говорить волонтерка.



Анастасія Марченко приїхала до Луцька з Миколаєва із вівчаркою Ремом. Каже: коли розпочались обстріли міста, собака захворів на епілепсію і це був перший дзвіночок для родини, щоб виїжджати.



Нині жінка волонтерить у клубі допомоги переселенців з тваринами. Говорить, що нині існує необхідність у повідках.



Євгенія Фоменко та її улюблениця кішка Марго приїхали до Луцька з Харкова 8-го березня. Дівчина розповідає: після вибухів у Харкові та чотириденної дороги на Волинь, тварина адаптувалась до нового помешкання та оточення.



"Коли м вперше почули дуже гучний вибух, кішка не сховалась, а чекала біля дверей на нас. Вона наче інтуїтивно знала, що їй треба бігти разом з нами", – говорить Євгенія Фоменко.



Котячій корм Євгенія Фоменко отримує у Клубі для допомоги біженцям з тваринами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За пів року роботи до клубу допомоги переселенцям з тваринами у Луцьку звернулось понад сотня сімей. Їм роздали вже кілька тонн корму для улюбленців, з якими люди тікали від війни.Про це розповіла Суспільному координаторка клубуДопомагати людям з домашніми тваринами, які тікали від обстрілів, або з окупованих територій Вероніка-Соломія Федосова-Цибульська розпочала з березня. Розповідає: спочатку за допомогою соціальних мереж шукала переселенцям житло. Тепер клуб допомоги має приміщення, де збирають необхідні речі, корми для тварин та одяг."Лучани дуже багато допомагають. Приносять одяг, взуття, посуд, постіль, і діляться. Коли люди виїжджали з домівок, як що взяли в одну руку кота чи собаку, то не взяли ще одну сумку з речами та вони потребують усього", – говорить волонтерка.Анастасія Марченко приїхала до Луцька з Миколаєва із вівчаркою Ремом. Каже: коли розпочались обстріли міста, собака захворів на епілепсію і це був перший дзвіночок для родини, щоб виїжджати.Нині жінка волонтерить у клубі допомоги переселенців з тваринами. Говорить, що нині існує необхідність у повідках.Євгенія Фоменко та її улюблениця кішка Марго приїхали до Луцька з Харкова 8-го березня. Дівчина розповідає: після вибухів у Харкові та чотириденної дороги на Волинь, тварина адаптувалась до нового помешкання та оточення."Коли м вперше почули дуже гучний вибух, кішка не сховалась, а чекала біля дверей на нас. Вона наче інтуїтивно знала, що їй треба бігти разом з нами", – говорить Євгенія Фоменко.Котячій корм Євгенія Фоменко отримує у Клубі для допомоги біженцям з тваринами.

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