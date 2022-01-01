Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 18 вересня весь день буде хмарним. Увесь день йтиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати.
Температура повітря підніметься від 8°С до 11°С.
Як повідомляють синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології, волинянам слід очікувати хмарності з проясненнями та дощу.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.
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Температура повітря підніметься від 8°С до 11°С.
Як повідомляють синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології, волинянам слід очікувати хмарності з проясненнями та дощу.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.
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