Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 вересня





Температура повітря підніметься від 8°С до 11°С.



Як повідомляють синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології, волинянам слід очікувати хмарності з проясненнями та дощу.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 18 вересня весь день буде хмарним. Увесь день йтиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати.Температура повітря підніметься від 8°С до 11°С.Як повідомляють синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології, волинянам слід очікувати хмарності з проясненнями та дощу.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.

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