Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 вересня
У Луцьку 18 вересня весь день буде хмарним. Увесь день йтиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати.

Температура повітря підніметься від 8°С до 11°С.

Як повідомляють синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології, волинянам слід очікувати хмарності з проясненнями та дощу.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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