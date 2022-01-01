Запорізьку АЕС знову приєднали до енергомережі України
Сьогодні, 18:55
Запорізька АЕС знову отримує живлення від української електромережі після того, як в результаті обстрілів з'єднання було зруйноване.
Про це повідомляє МАГАТЕ.
«Українська Запорізька атомна електростанція знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені під час конфлікту», — йдеться у дописі МАГАТЕ у Twitter.
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Про це повідомляє МАГАТЕ.
«Українська Запорізька атомна електростанція знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені під час конфлікту», — йдеться у дописі МАГАТЕ у Twitter.
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