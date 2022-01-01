Окупанти обстріляли Чугуєв: загинула дитина

Окупанти обстріляли Чугуєв: загинула дитина
Окупанти в обід 17 вересня завдали ракетних ударів по Чугуєву.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичної установи. За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції", - написав він.

Пізніше Синєгубов повідомив, що дівчинка від отриманих травм померла в лікарні.

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Теги: Чугуєв, обстріли, РФ
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