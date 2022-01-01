На Волині 20-річний водій влетів у 3 автівки

На Волині 20-річний водій влетів у 3 автівки
Вчора ввечері, 16 травня, у Ковелі трапилася масштабна ДТП. Прибувши на місце події, патрульні виявили чотири пошкоджені автомобілі.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

20-річний водій автомобіля Audi був неуважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечного бокового інтервалу та не обрав безпечної швидкості руху, що призвело до зіткнення з автомобілем Fiat. Надалі здійснив зіткнення з автомобілем Nissan, керманич якого рухався попереду та виїхав на зустрічну смугу руху і здійснив зіткнення з вантажівкою Man.

На щастя, ніхто не травмувався, лише автівки зазнали механічних пошкоджень.

На винуватця ДТП патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху).

На Волині 20-річний водій влетів у 3 автівки

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Теги: ДТП, Волинь
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