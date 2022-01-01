На Волині 20-річний водій влетів у 3 автівки
Сьогодні, 20:34
Вчора ввечері, 16 травня, у Ковелі трапилася масштабна ДТП. Прибувши на місце події, патрульні виявили чотири пошкоджені автомобілі.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
20-річний водій автомобіля Audi був неуважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечного бокового інтервалу та не обрав безпечної швидкості руху, що призвело до зіткнення з автомобілем Fiat. Надалі здійснив зіткнення з автомобілем Nissan, керманич якого рухався попереду та виїхав на зустрічну смугу руху і здійснив зіткнення з вантажівкою Man.
На щастя, ніхто не травмувався, лише автівки зазнали механічних пошкоджень.
На винуватця ДТП патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
20-річний водій автомобіля Audi був неуважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечного бокового інтервалу та не обрав безпечної швидкості руху, що призвело до зіткнення з автомобілем Fiat. Надалі здійснив зіткнення з автомобілем Nissan, керманич якого рухався попереду та виїхав на зустрічну смугу руху і здійснив зіткнення з вантажівкою Man.
На щастя, ніхто не травмувався, лише автівки зазнали механічних пошкоджень.
На винуватця ДТП патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині команда автомайстрів фарбує та лагодить авто і автобуси для військових. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:00
На Волині 20-річний водій влетів у 3 автівки
Сьогодні, 20:34
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
Запорізьку АЕС знову приєднали до енергомережі України
Сьогодні, 18:55
Медіа