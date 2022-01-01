На Волині 20-річний водій влетів у 3 автівки

Вчора ввечері, 16 травня, у Ковелі трапилася масштабна ДТП. Прибувши на місце події, патрульні виявили чотири пошкоджені автомобілі.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.20-річний водій автомобіля Audi був неуважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечного бокового інтервалу та не обрав безпечної швидкості руху, що призвело до зіткнення з автомобілем Fiat. Надалі здійснив зіткнення з автомобілем Nissan, керманич якого рухався попереду та виїхав на зустрічну смугу руху і здійснив зіткнення з вантажівкою Man.На щастя, ніхто не травмувався, лише автівки зазнали механічних пошкоджень.На винуватця ДТП патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху).