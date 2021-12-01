На Волині команда автомайстрів фарбує та лагодить авто і автобуси для військових. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Михайло Іллюхін.



Заробляють майстри на ремонті цивільних машин. За ці гроші купують фарбу й деталі до поломаних авто військових. Щоб процес був злагоджений — працюють командою.



"Ми працюємо для того, щоб у наші двері не постукали та не сказали "Здавствуйте!". Для того і працюємо і будемо працювати, допомагати ЗСУ", – каже власник автомайстерні Олександр Матвійчук.



Нині в роботі кілька машин та автобус для нацгвардійців. Одна з автівок, яку зараз ремонтують, вивозитиме поранених із поля бою. У ній майстри планують зробити рухомі ноші, щоб вони самі виїжджали-заїжджали та можна було швидко довезти пораненого, – каже автомайстер Михайло Іллюхін.



Одну із відремонтованих машин 16 вересня чоловіки повезли на Миколаївщину, аби особисто передати військовим.



Олександр Матвійчук каже: у майстерні також лагодять і фарбують автівки, що купують, або ж передають з-закордону. З його слів, усе для військових роблять безплатно. Скільки авто для армії уже зробили, — не рахували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Великий Омеляник волонтери відновлюють та фарбують автомобілі для військових. Ремонтувати машини розпочали від початку повномасштабної війни та ще нікому з військових не відмовили.Про це розповів Суспільному автомайстерЗаробляють майстри на ремонті цивільних машин. За ці гроші купують фарбу й деталі до поломаних авто військових. Щоб процес був злагоджений — працюють командою."Ми працюємо для того, щоб у наші двері не постукали та не сказали "Здавствуйте!". Для того і працюємо і будемо працювати, допомагати ЗСУ", – каже власник автомайстерніНині в роботі кілька машин та автобус для нацгвардійців. Одна з автівок, яку зараз ремонтують, вивозитиме поранених із поля бою. У ній майстри планують зробити рухомі ноші, щоб вони самі виїжджали-заїжджали та можна було швидко довезти пораненого, – каже автомайстер Михайло Іллюхін.Одну із відремонтованих машин 16 вересня чоловіки повезли на Миколаївщину, аби особисто передати військовим.Олександр Матвійчук каже: у майстерні також лагодять і фарбують автівки, що купують, або ж передають з-закордону. З його слів, усе для військових роблять безплатно. Скільки авто для армії уже зробили, — не рахували.

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