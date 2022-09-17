В Ізюмі знайшли поховання цілої родини з 5-річною дитиною

Столпакових :31-річної Олени та 33-річного Дмитра, а також їхньої 5-річної доньки Лесі.



Про трагічну долю родини розповіла радниця Офісу президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук, передає



Родина загинула в результаті бомбардування житлового будинку в Ізюмі на вул. Першотравневій.



"Я знаю зі слів очевидців, що вночі 8 березня були авіанальоти, на цей будинок було скинуто багато авіабомб", – розповідає в коментарі УП.Життя однокласниця 31-річної Олени Столпакової Анастасія.



Пізніше з'ясувалось, що з ними разом загинула і старша донька подружжя, якій було 8 років, а також бабуся дітей.



Будинок тривалий час залишався під обстрілами, через що врятувати людей, які опинились під завалами, було неможливо.



"Кажуть, що вони не відразу померли, вони задихнулися від нестачі кисню під завалами.



Вони не заслужили такого, вони були дуже хорошими людьми, світлими та добрими", – каже Анастасія.



Олена відсвяткувала свій 31-й день народження у лютому, а її сім’я жила повноцінним і щасливим життям до початку повномасштабної війни.



У результаті руйнування будинку, у якому жила сім’я, загинули щонайменше 44 людини, більшість з яких ховались у підвалі.



"На кладовищі, де похована родина Столпакових, нарахували 445 могил… І це не єдине поховання в Ізюмі.



Найстрашніше, що може бути, коли звільняють населені пункти - це знаходити убитих та встановлювати їх імена. Сотні і тисячі невинних людей, яких росіяни убили просто за те, що вони жили в Україні", – повідомила Герасимчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після початку ексгумації тіл на місці масового поховання в Ізюмі продовжують з'являтись жахливі факти злочинів росіян. Одним з прикладів злочинів військ РФ є вбивство сім'ї:31-річної Олени та 33-річного Дмитра, а також їхньої 5-річної доньки Лесі.Про трагічну долю родини розповіла радниця Офісу президента з прав дитини та дитячої реабілітації, передає УП Родина загинула в результаті бомбардування житлового будинку в Ізюмі на вул. Першотравневій."Я знаю зі слів очевидців, що вночі 8 березня були авіанальоти, на цей будинок було скинуто багато авіабомб", – розповідає в коментарі УП.Життя однокласниця 31-річної Олени СтолпаковоїПізніше з'ясувалось, що з ними разом загинула і старша донька подружжя, якій було 8 років, а також бабуся дітей.Будинок тривалий час залишався під обстрілами, через що врятувати людей, які опинились під завалами, було неможливо."Кажуть, що вони не відразу померли, вони задихнулися від нестачі кисню під завалами.Вони не заслужили такого, вони були дуже хорошими людьми, світлими та добрими", – каже Анастасія.Олена відсвяткувала свій 31-й день народження у лютому, а її сім’я жила повноцінним і щасливим життям до початку повномасштабної війни.У результаті руйнування будинку, у якому жила сім’я, загинули щонайменше 44 людини, більшість з яких ховались у підвалі."На кладовищі, де похована родина Столпакових, нарахували 445 могил… І це не єдине поховання в Ізюмі.Найстрашніше, що може бути, коли звільняють населені пункти - це знаходити убитих та встановлювати їх імена. Сотні і тисячі невинних людей, яких росіяни убили просто за те, що вони жили в Україні", – повідомила Герасимчук.

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