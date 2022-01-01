200-их окупантів все більшає: добрі новини від ВолиньPost за 17 вересня

Від початку повномасштабного вторгнення рашистів, здавалося, увесь світ став сірим, а хорошим та світлим новинам у ньому нібито немає місця.Однакмайже три місяці щовечора переконує у протилежному. Позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати.Демократичний світ усе бачить! Європарламент закликав Єврокомісію та держави-члени ЄС надати політичну, юридичну, технічну, фінансову та будь-яку іншу підтримку, аби створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії.Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 17 вересня ЗСУ уже знищили близько 54250 окупантів, 2202 ворожих танків та 4701 ББМ.В Іваничах волонтери оголосили збір макулатури. Усі вторговані гроші спрямують на придбання термобілизни бійцям на передову. Волинянам рекомендують перебрати свої книжкові полиці та принести на утилізацію російськомовні книги, першочергово, пропагандистського характеру чи ідеологічні, надруковані за часів СРСР.Поки рашисти вбивають усе живе, ми не кинемо в біді навіть пухнастиків. За пів року роботи до клубу допомоги переселенцям з тваринами у Луцьку звернулось понад сотня сімей. Їм роздали вже кілька тонн корму для улюбленців, з якими люди тікали від війни.За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні.У наших людей - величезне серце! У селі Великий Омеляник волонтери відновлюють та фарбують автомобілі для військових. Ремонтувати машини розпочали від початку повномасштабної війни та ще нікому з військових не відмовили. Заробляють майстри на ремонті цивільних машин. За ці гроші купують фарбу й деталі до поломаних авто військових. Щоб процес був злагоджений — працюють командою.