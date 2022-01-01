200-их окупантів все більшає: добрі новини від ВолиньPost за 17 вересня
17 вересень, 23:53
Від початку повномасштабного вторгнення рашистів, здавалося, увесь світ став сірим, а хорошим та світлим новинам у ньому нібито немає місця.
Однак Інформаційне агентство ВолиньPost майже три місяці щовечора переконує у протилежному. Позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати.
Сьогодні, 17 вересня, нагадаємо вам про таке:
У Європарламенті підтримують створення трибуналу щодо злочинів Росії
Демократичний світ усе бачить! Європарламент закликав Єврокомісію та держави-члени ЄС надати політичну, юридичну, технічну, фінансову та будь-яку іншу підтримку, аби створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії.
ЗСУ знищили за добу 200 окупантів і 11 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 17 вересня ЗСУ уже знищили близько 54250 окупантів, 2202 ворожих танків та 4701 ББМ.
Здай російську книгу – допоможи ЗСУ: у районі на Волині оголосили збір макулатури
В Іваничах волонтери оголосили збір макулатури. Усі вторговані гроші спрямують на придбання термобілизни бійцям на передову. Волинянам рекомендують перебрати свої книжкові полиці та принести на утилізацію російськомовні книги, першочергово, пропагандистського характеру чи ідеологічні, надруковані за часів СРСР.
Роздали кілька тонн корму: як у Луцьку допомагають переселенцям з тваринами. ФОТО
Поки рашисти вбивають усе живе, ми не кинемо в біді навіть пухнастиків. За пів року роботи до клубу допомоги переселенцям з тваринами у Луцьку звернулось понад сотня сімей. Їм роздали вже кілька тонн корму для улюбленців, з якими люди тікали від війни.
Підрозділи Сил оборони знищили понад 180 окупантів у Херсоні, – Генштаб
За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні.
На Волині команда автомайстрів фарбує та лагодить авто і автобуси для військових
У наших людей - величезне серце! У селі Великий Омеляник волонтери відновлюють та фарбують автомобілі для військових. Ремонтувати машини розпочали від початку повномасштабної війни та ще нікому з військових не відмовили. Заробляють майстри на ремонті цивільних машин. За ці гроші купують фарбу й деталі до поломаних авто військових. Щоб процес був злагоджений — працюють командою.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Однак Інформаційне агентство ВолиньPost майже три місяці щовечора переконує у протилежному. Позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати.
Сьогодні, 17 вересня, нагадаємо вам про таке:
У Європарламенті підтримують створення трибуналу щодо злочинів Росії
Демократичний світ усе бачить! Європарламент закликав Єврокомісію та держави-члени ЄС надати політичну, юридичну, технічну, фінансову та будь-яку іншу підтримку, аби створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії.
ЗСУ знищили за добу 200 окупантів і 11 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 17 вересня ЗСУ уже знищили близько 54250 окупантів, 2202 ворожих танків та 4701 ББМ.
Здай російську книгу – допоможи ЗСУ: у районі на Волині оголосили збір макулатури
В Іваничах волонтери оголосили збір макулатури. Усі вторговані гроші спрямують на придбання термобілизни бійцям на передову. Волинянам рекомендують перебрати свої книжкові полиці та принести на утилізацію російськомовні книги, першочергово, пропагандистського характеру чи ідеологічні, надруковані за часів СРСР.
Роздали кілька тонн корму: як у Луцьку допомагають переселенцям з тваринами. ФОТО
Поки рашисти вбивають усе живе, ми не кинемо в біді навіть пухнастиків. За пів року роботи до клубу допомоги переселенцям з тваринами у Луцьку звернулось понад сотня сімей. Їм роздали вже кілька тонн корму для улюбленців, з якими люди тікали від війни.
Підрозділи Сил оборони знищили понад 180 окупантів у Херсоні, – Генштаб
За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні.
На Волині команда автомайстрів фарбує та лагодить авто і автобуси для військових
У наших людей - величезне серце! У селі Великий Омеляник волонтери відновлюють та фарбують автомобілі для військових. Ремонтувати машини розпочали від початку повномасштабної війни та ще нікому з військових не відмовили. Заробляють майстри на ремонті цивільних машин. За ці гроші купують фарбу й деталі до поломаних авто військових. Щоб процес був злагоджений — працюють командою.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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