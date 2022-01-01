В результаті обстрілів окупантів загинув волинянин Вадим Куницький
Сьогодні, 22:10
Під час виконання бойового завдання у війні з російським окупантом в результаті артилерійського та мінометного обстрілу з боку противника загинув житель Іваничів Куницький Вадим Петрович.
Про це повідомили на сайті Іваничівської селищної ради.
У загиблого воїна залишилася дружина, донька, батьки та брати.
Детальна інформація, щодо перевезення та поховання Героя Вадима Куницького буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на сайті Іваничівської селищної ради.
У загиблого воїна залишилася дружина, донька, батьки та брати.
Детальна інформація, щодо перевезення та поховання Героя Вадима Куницького буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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