В результаті обстрілів окупантів загинув волинянин Вадим Куницький

Куницький Вадим Петрович.



Про це



У загиблого воїна залишилася дружина, донька, батьки та брати.



Детальна інформація, щодо перевезення та поховання Героя Вадима Куницького буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!







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