В результаті обстрілів окупантів загинув волинянин Вадим Куницький

В результаті обстрілів окупантів загинув волинянин Вадим Куницький
Під час виконання бойового завдання у війні з російським окупантом в результаті артилерійського та мінометного обстрілу з боку противника загинув житель Іваничів Куницький Вадим Петрович.

Про це повідомили на сайті Іваничівської селищної ради.

У загиблого воїна залишилася дружина, донька, батьки та брати.

Детальна інформація, щодо перевезення та поховання Героя Вадима Куницького буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!



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Теги: Іваничі, Куницький, загинув
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