18 вересня на Волині: гортаючи календар

18 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко та начальник управління Держпраці у Волинській області Олександр Козлюк.

У цей день іменини у людей, які мають імена: Гліб, Раїса, Захар, Єлизавета та Максим.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!

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Теги: День народження, Луцьк
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Сьогодні, 00:00
 0
200-их окупантів все більшає: добрі новини від ВолиньPost за 17 вересня
17 вересень, 23:53
 0
В результаті обстрілів окупантів загинув волинянин Вадим Куницький
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