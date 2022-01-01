18 вересня на Волині: гортаючи календар

Юрій Ройко та начальник управління Держпраці у Волинській області Олександр Козлюк.



У цей день іменини у людей, які мають імена: Гліб, Раїса, Захар, Єлизавета та Максим.



Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження відзначає депутат Волинської обласної радита начальник управління Держпраці у Волинській областіУ цей день іменини у людей, які мають імена: Гліб, Раїса, Захар, Єлизавета та Максим.Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!

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