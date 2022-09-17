Представник Папи Римського потрапив під російський обстріл в Україні





Про це пише



Зазначається, що представник Папи Римського разом із двома єпископами та у супроводі солдата поїхали роздавати гумодопомогу в населені пункти «куди крім солдатів ніхто більше не заходить».



На одній із зупинок група потрапила під обстріл і кардиналу разом з рештою довелося пройти до безпечного місця.



«Вперше у житті я не знав, куди бігти, бо недостатньо просто бігти, треба знати куди», - прокоментував подію Краєвський.



Варто зазначити, що про візит кардинала до України стало відомо ще 9 вересня. Він планував відвідати східні регіони та передати мешканцям гуманітарну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 17 вересня, керівник служби папських милостин кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл в Україні під час роздачі гуманітарної допомоги.Про це пише Слово і Діло. Зазначається, що представник Папи Римського разом із двома єпископами та у супроводі солдата поїхали роздавати гумодопомогу в населені пункти «куди крім солдатів ніхто більше не заходить».На одній із зупинок група потрапила під обстріл і кардиналу разом з рештою довелося пройти до безпечного місця.«Вперше у житті я не знав, куди бігти, бо недостатньо просто бігти, треба знати куди», - прокоментував подію Краєвський.Варто зазначити, що про візит кардинала до України стало відомо ще 9 вересня. Він планував відвідати східні регіони та передати мешканцям гуманітарну допомогу.

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