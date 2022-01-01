На окупованій ЗАЕС перебувають 500 російських бойовиків

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції сьогодні знаходиться 500 російських загарбників.Про це повідомив президентв інтерв’ю Reuters.Також глава держави привітав висновок МАГАТЕ щодо того, що територія ЗАЕС має бути повністю демілітаризована. Перебування там до пів тисячі бойовиків РФ створює загрозу ядерної небезпеки.«Я дуже вдячний, до речі, МАГАТЕ за те, що вони зробили справедливі висновки, незважаючи ні на що, на те, що росія тиснула», – підкреслив Зеленський.