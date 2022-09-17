Maxar показав супутникові знімки масового поховання біля Ізюма

Maxar показав супутникові знімки масового поховання біля Ізюма
Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки Піщанського кладовища біля Ізюму Харківської області.

Про це повідомляє Українська правда.

Коли російські війська нещодавно вийшли з Харківської області України, український уряд і ЗМІ повідомили про виявлення місця масового поховання поблизу міста Ізюм.

"Коли російські війська нещодавно вийшли з Харківської області України, український уряд і ЗМІ повідомили про виявлення місця масового поховання поблизу міста Ізюм.

Супутникові знімки Піщанського кладовища або в’їзду в його лісову частину від березня 2022 року і серпня 2022 року", - йдеться у дописі.

Також компанія оприлюднила знімок від 8 квітня, на якому видно 6 гармат біля входу в Піщанське кладовище.
Maxar показав супутникові знімки масового поховання біля Ізюма

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Теги: поховання, Ізюм, супутникові знімки
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