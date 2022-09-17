Maxar показав супутникові знімки масового поховання біля Ізюма





Про це повідомляє



Коли російські війська нещодавно вийшли з Харківської області України, український уряд і ЗМІ повідомили про виявлення місця масового поховання поблизу міста Ізюм.



"Коли російські війська нещодавно вийшли з Харківської області України, український уряд і ЗМІ повідомили про виявлення місця масового поховання поблизу міста Ізюм.



Супутникові знімки Піщанського кладовища або в’їзду в його лісову частину від березня 2022 року і серпня 2022 року", - йдеться у дописі.



Також компанія оприлюднила знімок від 8 квітня, на якому видно 6 гармат біля входу в Піщанське кладовище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки Піщанського кладовища біля Ізюму Харківської області.Про це повідомляє Українська правда. Коли російські війська нещодавно вийшли з Харківської області України, український уряд і ЗМІ повідомили про виявлення місця масового поховання поблизу міста Ізюм."Коли російські війська нещодавно вийшли з Харківської області України, український уряд і ЗМІ повідомили про виявлення місця масового поховання поблизу міста Ізюм.Супутникові знімки Піщанського кладовища або в’їзду в його лісову частину від березня 2022 року і серпня 2022 року", - йдеться у дописі.Також компанія оприлюднила знімок від 8 квітня, на якому видно 6 гармат біля входу в Піщанське кладовище.

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