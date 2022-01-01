Били струмом, випалювали на тілі хрести: як ФСБ знущалися над місцевими в Куп'янську. ВІДЕО





Через знущання доводилося проходити кожному, хто потрапляв на допити до співробітників ФСБ РФ, які облаштувалися в окупованому Куп’янську. На допитах співробітники ФСБ «вибивали» із місцевих мешканців імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією.



Куп’янчанин, який був незаконно ув’язнений окупантами, розповів, що йому одягнули на голову мішок і на першому допиті «хвилин 40 били струмом», також стріляли в нього «чи то з пневматики, чи то з газового... били битами чи залізними трубами».



Він також додав, що декому паяльниками випалювали на тілі хрести.



За словами жертви окупантів, з кімнати, де проводили допити, «завжди було багато криків».



Умови тримання незаконно ув’язнених українців також були жахливими: у невеличкій, призначеній на 2 особи камері, утримували 8 людей.



В СБУ нагадали, що такі дії російських окупантів порушують Конвенцію ООН проти катувань 1984 року, учасником якої є і Росія.



Наразі силовики проводять оперативно-слідчі дії, щоб встановити всіх мешканців деокупованих територій, які постраждали від тортур рашистів.



«СБУ робить усе можливе, щоб ідентифікувати кожного, хто причетний до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення України. За кожен такий злочин обов’язково доведеться відповідати в міжнародних судах», – підсумували у відомстві.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ опублікувала свідчення мешканця деокупованого Куп’янська, який розповів про тортури росіян, через які він пройшов.Через знущання доводилося проходити кожному, хто потрапляв на допити до співробітників ФСБ РФ, які облаштувалися в окупованому Куп’янську. На допитах співробітники ФСБ «вибивали» із місцевих мешканців імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією.Куп’янчанин, який був незаконно ув’язнений окупантами, розповів, що йому одягнули на голову мішок і на першому допиті «хвилин 40 били струмом», також стріляли в нього «чи то з пневматики, чи то з газового... били битами чи залізними трубами».Він також додав, що декому паяльниками випалювали на тілі хрести.За словами жертви окупантів, з кімнати, де проводили допити, «завжди було багато криків».Умови тримання незаконно ув’язнених українців також були жахливими: у невеличкій, призначеній на 2 особи камері, утримували 8 людей.В СБУ нагадали, що такі дії російських окупантів порушують Конвенцію ООН проти катувань 1984 року, учасником якої є і Росія.Наразі силовики проводять оперативно-слідчі дії, щоб встановити всіх мешканців деокупованих територій, які постраждали від тортур рашистів.«СБУ робить усе можливе, щоб ідентифікувати кожного, хто причетний до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення України. За кожен такий злочин обов’язково доведеться відповідати в міжнародних судах», – підсумували у відомстві.

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