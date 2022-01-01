В Україні можуть дозволити керування легковим автомобілем з 16 років

В Україні можуть дозволити керування легковим автомобілем з 16 років
У Верховній Раді зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо керування автомобілями, яким передбачається дозволити керування легковим автомобілем з 16 років.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, пише УНІАН.

Згідно з законопроектом, особи, які досягли 16-річного віку за письмовою нотаріально засвідченою згодою батьків, можуть керувати транспортними засобами категорії В, якщо вони оснащені автоматичною коробкою передач.

Якщо ж на автомобілі встановлено механічну коробку передач, то такими машинами, згідно з проектом закону, можуть керувати особи, які досягли 17-річного віку.


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Теги: керувати автомобілем, дозвіл, 16 років
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