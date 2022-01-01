ЗСУ збили черговий безпілотник росіян

ЗСУ збили черговий безпілотник росіян
17 вересня українські сили протиповітряної оборони знищили російський безпілотник над Херсонською областю.

Про це повідомляють на Telegram-каналі Одеської міської ради.

Зазначається, що російського безпілотника оперативно-тактичного рівня було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" приблизно о 18:00.






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Теги: ЗСУ, збили безпілотник
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