ЗСУ збили черговий безпілотник росіян
Сьогодні, 03:56
17 вересня українські сили протиповітряної оборони знищили російський безпілотник над Херсонською областю.
Про це повідомляють на Telegram-каналі Одеської міської ради.
Зазначається, що російського безпілотника оперативно-тактичного рівня було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" приблизно о 18:00.
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Про це повідомляють на Telegram-каналі Одеської міської ради.
Зазначається, що російського безпілотника оперативно-тактичного рівня було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" приблизно о 18:00.
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