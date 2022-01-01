Підрозділи Сил оборони знищили понад 180 окупантів у Херсоні, – Генштаб

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні.Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 17 вересня."Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ “Алкосервіс”, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати", - йдеться у зведенні.Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА.Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління противника та складу боєприпасів.