На Харківщині загинув військовий із Волині Сергій Ходорчук
Сьогодні, 10:30
Проявивши стійкість і мужність, під час виконання бойових завдань загинув волинянин Ходорчук Сергій Сергійович.
Про це повідомили у Цуманській громаді.
Чоловік народився 6 жовтня 1979 року і мешкав у селі Берестяне. На жаль, 10 вересня біля населеного пункту Кіндрашівка, що на Харківщині, Сергій загинув.
Зауважують, що про дату і час прощання із Захисником повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Цуманській громаді.
Чоловік народився 6 жовтня 1979 року і мешкав у селі Берестяне. На жаль, 10 вересня біля населеного пункту Кіндрашівка, що на Харківщині, Сергій загинув.
Зауважують, що про дату і час прощання із Захисником повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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