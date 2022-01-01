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На Харківщині загинув військовий із Волині Сергій Ходорчук

На Харківщині загинув військовий із Волині Сергій Ходорчук
Проявивши стійкість і мужність, під час виконання бойових завдань загинув волинянин Ходорчук Сергій Сергійович.

Про це повідомили у Цуманській громаді.

Чоловік народився 6 жовтня 1979 року і мешкав у селі Берестяне. На жаль, 10 вересня біля населеного пункту Кіндрашівка, що на Харківщині, Сергій загинув.

Зауважують, що про дату і час прощання із Захисником повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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Теги: Сергій Ходорчук, втрати, волинський воїн
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