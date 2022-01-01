На Харківщині загинув військовий із Волині Сергій Ходорчук

Ходорчук Сергій Сергійович.



Про це



Чоловік народився 6 жовтня 1979 року і мешкав у селі Берестяне. На жаль, 10 вересня біля населеного пункту Кіндрашівка, що на Харківщині, Сергій загинув.



Зауважують, що про дату і час прощання із Захисником повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Проявивши стійкість і мужність, під час виконання бойових завдань загинув волинянинПро це повідомили у Цуманській громаді.Чоловік народився 6 жовтня 1979 року і мешкав у селі Берестяне. На жаль, 10 вересня біля населеного пункту Кіндрашівка, що на Харківщині, Сергій загинув.Зауважують, що про дату і час прощання із Захисником повідомлять додатково.

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