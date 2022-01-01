17 вересня на Волині: гортаючи календар

17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні - день народження у журналіста та телеведучого Богдана Коваля (на фото).

Цього дня день народження у активіста ГО "Автомайдан України" Віталія Гнатюка.

Іменини 17 вересня святкують Федір, Юлій та Митрофан.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

Цього дня також народився дослідник Волині Іван Онуфрійчук (1911-1999).

17 вересня 1960 року офіційно відкрили Торчинський краєзнавчий музей.

Сьогодні, 17 вересня, церква вшановує пам'ять пророка Мойсея. В Україні відзначають День рятівника, а у світі – Всесвітній день безпеки пацієнтів.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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