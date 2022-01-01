Нагороди Князівських артилеристів та знищення окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 16 вересня

Минула 205 доба героїчного протистояння українців проти російської орди. Завдяки нашим захисникам та захисницям, путінське військо продовжує зазнавати нищівних втрат, українці і далі тримаються гуртом і щодня допомагають один одному. Бо ще жоден народ не показував такої єдності, щоб ним захоплювався весь світ.уже традиційно підготувало підбірку позитивних новин. У щоденній рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.Нарешті ми вигнали це проросійське недорозуміння із кола нардепів України. 15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.Ще майже 40 парафій – в процесі оформлення документів про перехід з УПЦ до ПЦУ. Отже, ми – на правильному шляху духовного очищення від московитів.Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 54050 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 2199 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 4690 (+8) од,артилерійських систем – 1302 (+7) од,РСЗВ – 312 (+1) од,засоби ППО ‒ 168 (+1) од,літаків – 250 (+0) од,гелікоптерів – 216 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),крилаті ракети ‒ 233 (+0),кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,спеціальна техніка ‒ 121 (+1).На суші, в морі і у небі ми будемо їх «мочити». 16 вересня близько 8.30 у небі Херсонщини підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищив черговий російський штурмовик Су-25.Волиняни допомагають Бородянській громаді, яка потроху оговтується від пережитого і налагоджує життя. Для тих, хто втратив житло, звели модульне містечко, відновлюють і готують до зими інфраструктуру. Мікроавтобуси «Газель» з комунальної власності Волиньради вирішили передати Бородянській громаді.На сьогодні майже вся Харківська область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим.Починаючи з жовтня 2022 року до програми підвищення доходу осіб поважного віку, ініційованої президентом України, будуть включені 1 мільйон 676 тисяч пенсіонерів віком 70-74 роки, які мають розмір пенсії до 1340 гривень. Їм будуть нараховані додаткові виплати до пенсії.Автобуси будуть використовуватись для забезпечення соціальних потреб громади, а також внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок воєнних дій на території України.Воїнам-артилеристам 14 ОМБр імені князя Романа Великого сьогодні, 16 вересня, на передових позиціях вручили державні та відомчі нагороди. Князівським артилеристам вручили іменний мотиваційний прапор бригадної артилерійської групи, фронтовий пікап та купу потрібних на фронті "ніштяків", серед яких потужний дрон.