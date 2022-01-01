Російська Федерація у війні проти України втратила вже більше 54 тисяч військовослужбовців
Сьогодні, 10:15
Росія втратила вже більше 54 тисяч військовослужбовців.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 54050 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2199 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 4690 (+8) од,
артилерійських систем – 1302 (+7) од,
РСЗВ – 312 (+1) од,
засоби ППО ‒ 168 (+1) од,
літаків – 250 (+0) од,
гелікоптерів – 216 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
крилаті ракети ‒ 233 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,
спеціальна техніка ‒ 121 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 54050 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2199 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 4690 (+8) од,
артилерійських систем – 1302 (+7) од,
РСЗВ – 312 (+1) од,
засоби ППО ‒ 168 (+1) од,
літаків – 250 (+0) од,
гелікоптерів – 216 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
крилаті ракети ‒ 233 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,
спеціальна техніка ‒ 121 (+1).
Дані уточнюються.
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