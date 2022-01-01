Російська Федерація у війні проти України втратила вже більше 54 тисяч військовослужбовців





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 54050 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2199 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4690 (+8) од,

артилерійських систем – 1302 (+7) од,

РСЗВ – 312 (+1) од,

засоби ППО ‒ 168 (+1) од,

літаків – 250 (+0) од,

гелікоптерів – 216 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),

крилаті ракети ‒ 233 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,

спеціальна техніка ‒ 121 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила вже більше 54 тисяч військовослужбовців.Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 54050 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 2199 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 4690 (+8) од,артилерійських систем – 1302 (+7) од,РСЗВ – 312 (+1) од,засоби ППО ‒ 168 (+1) од,літаків – 250 (+0) од,гелікоптерів – 216 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),крилаті ракети ‒ 233 (+0),кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,спеціальна техніка ‒ 121 (+1).Дані уточнюються.

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