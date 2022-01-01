Сьогодні Волинь зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв
Сьогодні, 10:23
Сьогодні, 16 вересня, на Волині зустрічатимуть полеглих Героїв.
Про це повідомили на сторінці Автомайдан України, Луцьк.
Після 10 години загиблих воїнів зустрінуть у селі Піддубці (АЗС Кінг Оіл).
Траурний кортеж проїде центральними вулицями Луцька до моргу на вулиці Стефаника.
Просимо волинян і лучан зокрема при зустрічі кортежу зупинитися на хвилинку та вклонитися нашим полеглим Героям.
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Про це повідомили на сторінці Автомайдан України, Луцьк.
Після 10 години загиблих воїнів зустрінуть у селі Піддубці (АЗС Кінг Оіл).
Траурний кортеж проїде центральними вулицями Луцька до моргу на вулиці Стефаника.
Просимо волинян і лучан зокрема при зустрічі кортежу зупинитися на хвилинку та вклонитися нашим полеглим Героям.
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