Сьогодні Волинь зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв





Про це



Після 10 години загиблих воїнів зустрінуть у селі Піддубці (АЗС Кінг Оіл).



Траурний кортеж проїде центральними вулицями Луцька до моргу на вулиці Стефаника.



Просимо волинян і лучан зокрема при зустрічі кортежу зупинитися на хвилинку та вклонитися нашим полеглим Героям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 вересня, на Волині зустрічатимуть полеглих Героїв.Про це повідомили на сторінці Автомайдан України, Луцьк.Після 10 години загиблих воїнів зустрінуть у селі Піддубці (АЗС Кінг Оіл).Траурний кортеж проїде центральними вулицями Луцька до моргу на вулиці Стефаника.Просимо волинян і лучан зокрема при зустрічі кортежу зупинитися на хвилинку та вклонитися нашим полеглим Героям.

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