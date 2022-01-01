Волиняни передали два мікроавтобуси у Бучанський район. ФОТО

Волиняни передали два мікроавтобуси у Бучанський район. ФОТО
Мікроавтобуси «Газель» з комунальної власності Волиньради вирішили передати Бородянській громаді.

Про це інформують у пресслужбі облради.

Авто оперативно доправили за призначенням.

«Бородянська територіальна громада висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу голові Волинської обласної ради Григорію Недопаду та депутатам!», - написав на сайті громади селищний голова Георгій Єрко.

Багатостраждальна Бородянка, що у Бучанському районі, потроху оговтується від пережитого і налагоджує життя. Для тих, хто втратив житло, звели модульне містечко, відновлюють і готують до зими інфраструктуру. Однак, через масштаби руйнувань жодна допомога не буде зайвою, - кажуть у селищній раді.

«Відразу після деокупації на Київщину ми доправляли багатотонні гуманітарні вантажі з харчами, ліками, речами першої потреби. Зараз акценти у запитах дещо змінилися: селище потребує автотранспорту, будівельних матеріалів, інженерно-технічних засобів. Допомагатимемо і надалі чим зможемо», - стверджує голова Волиньради.
Волиняни передали два мікроавтобуси у Бучанський район. ФОТО
Волиняни передали два мікроавтобуси у Бучанський район. ФОТО

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Теги: Волиньрада, Буча, Бородянка, мікроавтобуси
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