Волиняни передали два мікроавтобуси у Бучанський район. ФОТО

Мікроавтобуси «Газель» з комунальної власності Волиньради вирішили передати Бородянській громаді.Про це інформують у пресслужбі облради.Авто оперативно доправили за призначенням.«Бородянська територіальна громада висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу голові Волинської обласної радита депутатам!», - написав на сайті громади селищний головаБагатостраждальна Бородянка, що у Бучанському районі, потроху оговтується від пережитого і налагоджує життя. Для тих, хто втратив житло, звели модульне містечко, відновлюють і готують до зими інфраструктуру. Однак, через масштаби руйнувань жодна допомога не буде зайвою, - кажуть у селищній раді.«Відразу після деокупації на Київщину ми доправляли багатотонні гуманітарні вантажі з харчами, ліками, речами першої потреби. Зараз акценти у запитах дещо змінилися: селище потребує автотранспорту, будівельних матеріалів, інженерно-технічних засобів. Допомагатимемо і надалі чим зможемо», - стверджує голова Волиньради.