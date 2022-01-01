Військовий експерт розповів, коли Україна зможе звільнити Херсон
Сьогодні, 11:38
Україна, ймовірно, зможе звільнити Херсон у жовтні цього року.
Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.
"Десь у жовтні місяці ми повинні бути дуже близько до лівого берега Дніпра. Тому що уже зараз це угрупування на лівому березі відчуває величезний дефіцит боєприпасів, палива і продовольства. Понтони вони там не змогли наладити, ми їх топимо постійно. Баржі, які вони намагаються ватажити технікою. Але ж це не Антонівський міст, де чотири смуги і КАМаЗи цілодобово везли все, що потрібно. Вони тепер вертольотами возять. Це найдорожчий вид транспорту і малотонажний", - сказав експерт.
Жданов додав: "Думаю, що жовтень стане ключовим місяцем звільнення правобережної України на півдні нашої країни".
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Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.
"Десь у жовтні місяці ми повинні бути дуже близько до лівого берега Дніпра. Тому що уже зараз це угрупування на лівому березі відчуває величезний дефіцит боєприпасів, палива і продовольства. Понтони вони там не змогли наладити, ми їх топимо постійно. Баржі, які вони намагаються ватажити технікою. Але ж це не Антонівський міст, де чотири смуги і КАМаЗи цілодобово везли все, що потрібно. Вони тепер вертольотами возять. Це найдорожчий вид транспорту і малотонажний", - сказав експерт.
Жданов додав: "Думаю, що жовтень стане ключовим місяцем звільнення правобережної України на півдні нашої країни".
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