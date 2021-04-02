У Ковелі на 10 днів перекриють залізничний переїзд





Про це повідомляють у



Інформують, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт залізничної колії, з 8:00 16 вересня до 20:00 26 вересня тимчасово перекриють рух автомобільного транспорту через залізничний переїзд 25 пост, що на вулиці 22 січня.



Об’їзд буде здійснюватися згідно погодженої схеми.





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