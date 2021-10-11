22-річний волинянин випав у горах з підйомника
Сьогодні, 12:00
Львівські рятувальники надали допомогу волинянину, який впав із крісельного підйомника.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.
15 вересня о 15:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в с. Волосянка Стрийського району на базі готельно-туристичного комплексу впав із крісельного підйомника з висоти близько 15 метрів чоловік 2000 року народження, мешканець м. Володимир-Волинський. Внаслідок падіння чоловік отримав травми та не може самостійно рухатись.
До місця події виїхали рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи. На місці події рятувальники наклали потерпілому фіксуючі шини на ліву руку та праву ногу та на ношах транспортували травмованого близько 2 км до спеціального аварійно-рятувального автомобіля після чого автомобілем ще транспортували чоловіка до карети швидкої медичної допомоги.
Потерпілого в стані середнього ступеня важкості медики госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.
15 вересня о 15:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в с. Волосянка Стрийського району на базі готельно-туристичного комплексу впав із крісельного підйомника з висоти близько 15 метрів чоловік 2000 року народження, мешканець м. Володимир-Волинський. Внаслідок падіння чоловік отримав травми та не може самостійно рухатись.
До місця події виїхали рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи. На місці події рятувальники наклали потерпілому фіксуючі шини на ліву руку та праву ногу та на ношах транспортували травмованого близько 2 км до спеціального аварійно-рятувального автомобіля після чого автомобілем ще транспортували чоловіка до карети швидкої медичної допомоги.
Потерпілого в стані середнього ступеня важкості медики госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вперше з квітня з України вилетів комерційний літак – CNN
Сьогодні, 12:26
22-річний волинянин випав у горах з підйомника
Сьогодні, 12:00
У Ковелі на 10 днів перекриють залізничний переїзд
Сьогодні, 11:55
Військовий експерт розповів, коли Україна зможе звільнити Херсон
Сьогодні, 11:38
Медіа