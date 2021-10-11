22-річний волинянин випав у горах з підйомника





Про це



15 вересня о 15:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в с. Волосянка Стрийського району на базі готельно-туристичного комплексу впав із крісельного підйомника з висоти близько 15 метрів чоловік 2000 року народження, мешканець м. Володимир-Волинський. Внаслідок падіння чоловік отримав травми та не може самостійно рухатись.



До місця події виїхали рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи. На місці події рятувальники наклали потерпілому фіксуючі шини на ліву руку та праву ногу та на ношах транспортували травмованого близько 2 км до спеціального аварійно-рятувального автомобіля після чого автомобілем ще транспортували чоловіка до карети швидкої медичної допомоги.



Потерпілого в стані середнього ступеня важкості медики госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Львівські рятувальники надали допомогу волинянину, який впав із крісельного підйомника.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.15 вересня о 15:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в с. Волосянка Стрийського району на базі готельно-туристичного комплексу впав із крісельного підйомника з висоти близько 15 метрів чоловік 2000 року народження, мешканець м. Володимир-Волинський. Внаслідок падіння чоловік отримав травми та не може самостійно рухатись.До місця події виїхали рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи. На місці події рятувальники наклали потерпілому фіксуючі шини на ліву руку та праву ногу та на ношах транспортували травмованого близько 2 км до спеціального аварійно-рятувального автомобіля після чого автомобілем ще транспортували чоловіка до карети швидкої медичної допомоги.Потерпілого в стані середнього ступеня важкості медики госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню.

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