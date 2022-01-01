Вперше з квітня з України вилетів комерційний літак – CNN

Вперше з квітня з України вилетів комерційний літак – CNN
Вперше з квітня 2022 року з України вилетів комерційний літак. Авіалайнер, який місяцями стояв у місті Львові, приземлився у Польщі у вівторок, 13 вересня.

Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

"Ми можемо підтвердити, що A320 HA-LWS летів зі Львова до Катовіце вчора", - сказав CNN директор із комунікацій сайту моніторингу польотів Flightradar24 Ян Петченік.

За даними Flightradar24, літак злетів приблизно до 11 ранку за східним часом у вівторок, 13 вересня. Точний час вильоту невідомий, оскільки, "ймовірно з питань безпеки", він увімкнув свій транспондер лише після проходження кордону з Польщею, зазначив Петченік.

Повідомляється, що авіалайнер належав компанії-лоукостеру Wizz Air. Петчетнік повідомив, що ще три літаки компанії знаходяться у Києві.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES заявив, що технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, практично можливо лише за гарантованої безпеки.

Першим аеропортом, який розглядає міністерство для відновлення роботи є аеропорт "Львів".

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Теги: комерційний літак, Львів
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