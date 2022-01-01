На звільненій Харківщині кількість жертв російських загарбників може бути більшою, ніж у Бучі, – МВС





Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону поінформував радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає кореспондент



“Щодо поховань, по суті, ми можемо наразі уже говорити, що, на жаль, судячи з усього, це буде значно більше, ніж у Бучі. На цих територіях це буде, напевно, як мінімум. все ж таки вдвічі більше загиблих, ніж у тій же Бучі”, - заявив він.



Радник міністра уточнив, що люди, які пережили окупацію, зокрема, у Ізюмі, розказують, що під завалами різних будинків було знайдено тіла загиблих.



“І це звичайно, одна з найстрашніших речей, бо ми розуміємо, що місто Ізюм знищено на 70-80 відсотків”, - сказав Денисенко.



При цьому він заявив, що наразі не хотів би оперувати цифрами, бо ситуація фактично змінюється кожен день. Він, зокрема, нагадав про те, що біля Ізюма було виявлене масове поховання людей із більше 400 могил. Щоб встановити кількість похованих, доведеться робити ексгумацію.



“Тому я утримався б від абсолютних цифр, але ми розуміємо, що кількість смертей буде дуже велика. У цьому випадку у розмовах з цивільними можна почути історії про те, що росіяни розбили такий-то будинок, і там було витягнуто 47 людей, 50 людей. І просто уже ці цифри показують нам про те, що на жаль, кількість цих смертей, можливо, буде значно більшою, ніж у Бучі”, - сказав Денисенко.



За словами представника МВС, правоохоронці наразі націлені на те, щоб у жодному разі не допустити мародерства на звільнених від рф територіях і з цим поки що справляються.



“І, власне кажучи, тут головна задача — не допустити цієї “сірої зони”, коли є безвладдя і там можуть поживитися всі ці особи, які хочуть мародерствувати”, - уточнив він.



Щодо розмінування звільнених від рф територій, Денисенко відзначив, що туди були направлені додаткові підрозділи і ДСНС і піротехніків. "І наразі ключова задача - це розмінувати магістральні шляхи, обдивитися всі житлові будинки і об'єкти інфраструктури і, у принципі, тільки після цього будемо приступати до лісопосадок, лісів і так далі. Тому звичайно з цієї точки зору достатньо небезпечно (повертатися людям на ці території — ред.)”, - сказав радник глави МВС.



Говорячи про Ізюм, Денисенко зазначив, що це місто майже зруйновано, а у Балаклеї ситуація є набагато кращою. “Тому у цьому випадку кожне місто — це окрема історія”, - сказав він.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість громадян, які загинули унаслідок дій РФ на вже звільнених від росіян територіях Харківської області, може бути значно більшою ніж, зокрема, у Бучі.Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону поінформував радник міністра внутрішніх справ, передає кореспондент Укрінформу “Щодо поховань, по суті, ми можемо наразі уже говорити, що, на жаль, судячи з усього, це буде значно більше, ніж у Бучі. На цих територіях це буде, напевно, як мінімум. все ж таки вдвічі більше загиблих, ніж у тій же Бучі”, - заявив він.Радник міністра уточнив, що люди, які пережили окупацію, зокрема, у Ізюмі, розказують, що під завалами різних будинків було знайдено тіла загиблих.“І це звичайно, одна з найстрашніших речей, бо ми розуміємо, що місто Ізюм знищено на 70-80 відсотків”, - сказав Денисенко.При цьому він заявив, що наразі не хотів би оперувати цифрами, бо ситуація фактично змінюється кожен день. Він, зокрема, нагадав про те, що біля Ізюма було виявлене масове поховання людей із більше 400 могил. Щоб встановити кількість похованих, доведеться робити ексгумацію.“Тому я утримався б від абсолютних цифр, але ми розуміємо, що кількість смертей буде дуже велика. У цьому випадку у розмовах з цивільними можна почути історії про те, що росіяни розбили такий-то будинок, і там було витягнуто 47 людей, 50 людей. І просто уже ці цифри показують нам про те, що на жаль, кількість цих смертей, можливо, буде значно більшою, ніж у Бучі”, - сказав Денисенко.За словами представника МВС, правоохоронці наразі націлені на те, щоб у жодному разі не допустити мародерства на звільнених від рф територіях і з цим поки що справляються.“І, власне кажучи, тут головна задача — не допустити цієї “сірої зони”, коли є безвладдя і там можуть поживитися всі ці особи, які хочуть мародерствувати”, - уточнив він.Щодо розмінування звільнених від рф територій, Денисенко відзначив, що туди були направлені додаткові підрозділи і ДСНС і піротехніків. "І наразі ключова задача - це розмінувати магістральні шляхи, обдивитися всі житлові будинки і об'єкти інфраструктури і, у принципі, тільки після цього будемо приступати до лісопосадок, лісів і так далі. Тому звичайно з цієї точки зору достатньо небезпечно (повертатися людям на ці території — ред.)”, - сказав радник глави МВС.Говорячи про Ізюм, Денисенко зазначив, що це місто майже зруйновано, а у Балаклеї ситуація є набагато кращою. “Тому у цьому випадку кожне місто — це окрема історія”, - сказав він.Нагадаємо, що під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових та понад 460 нових поховань

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