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Під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових та понад 460 нових поховань

Під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових та понад 460 нових поховань
На кладовищі під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових, де поховано до 25 українських захисників. Загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових поховань.

Про це повідомляє кореспондент hromadske із посиланням на уповноваженого з питань безвісти зниклих Олега Котенка.
Під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових та понад 460 нових поховань

Наразі сапери закінчили перевірку території навколо братської могили. На 16 вересня запланована процедура ексгумації тіл загиблих.

Військовий сапер із позивним «Кувалда» повідомив, що українці дізналися про це масове поховання із відео, яке їм передали російські військові.

Крім того, на кладовищі знайдене ще принаймні одне поховання невпізнаного українського військового.

Загалом же за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових могил. Більшість із них мають лише номери на саморобних дерев'яних хрестах.

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Теги: Росія, Україна, війна
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