Під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових та понад 460 нових поховань
Сьогодні, 02:38
На кладовищі під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових, де поховано до 25 українських захисників. Загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових поховань.
Про це повідомляє кореспондент hromadske із посиланням на уповноваженого з питань безвісти зниклих Олега Котенка.
Наразі сапери закінчили перевірку території навколо братської могили. На 16 вересня запланована процедура ексгумації тіл загиблих.
Військовий сапер із позивним «Кувалда» повідомив, що українці дізналися про це масове поховання із відео, яке їм передали російські військові.
Крім того, на кладовищі знайдене ще принаймні одне поховання невпізнаного українського військового.
Загалом же за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових могил. Більшість із них мають лише номери на саморобних дерев'яних хрестах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє кореспондент hromadske із посиланням на уповноваженого з питань безвісти зниклих Олега Котенка.
Наразі сапери закінчили перевірку території навколо братської могили. На 16 вересня запланована процедура ексгумації тіл загиблих.
Військовий сапер із позивним «Кувалда» повідомив, що українці дізналися про це масове поховання із відео, яке їм передали російські військові.
Крім того, на кладовищі знайдене ще принаймні одне поховання невпізнаного українського військового.
Загалом же за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових могил. Більшість із них мають лише номери на саморобних дерев'яних хрестах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Харківщині загинув ще один військовий з Волині Володимир Лепа
15 вересень, 22:41
Тайра розповіла Гельсінській комісії у США про жахіття полону
15 вересень, 22:18
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових та понад 460 нових поховань
Сьогодні, 02:38
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 15 вересня
15 вересень, 23:15
Медіа