Під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових та понад 460 нових поховань





Про це повідомляє кореспондент Олега Котенка.



Наразі сапери закінчили перевірку території навколо братської могили. На 16 вересня запланована процедура ексгумації тіл загиблих.



Військовий сапер із позивним «Кувалда» повідомив, що українці дізналися про це масове поховання із відео, яке їм передали російські військові.



Крім того, на кладовищі знайдене ще принаймні одне поховання невпізнаного українського військового.



Загалом же за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових могил. Більшість із них мають лише номери на саморобних дерев'яних хрестах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кладовищі під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових, де поховано до 25 українських захисників. Загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових поховань.Про це повідомляє кореспондент hromadske із посиланням на уповноваженого з питань безвісти зниклихНаразі сапери закінчили перевірку території навколо братської могили. На 16 вересня запланована процедура ексгумації тіл загиблих.Військовий сапер із позивним «Кувалда» повідомив, що українці дізналися про це масове поховання із відео, яке їм передали російські військові.Крім того, на кладовищі знайдене ще принаймні одне поховання невпізнаного українського військового.Загалом же за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових могил. Більшість із них мають лише номери на саморобних дерев'яних хрестах.

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