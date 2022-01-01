За пів року 25 парафій на Волині офіційно перейшли з УПЦ до ПЦУ





Ще майже 40 парафій – в процесі оформлення документів про перехід з УПЦ до ПЦУ, – розповів Василь Гайдук.



До початку повномасштабної війни на Волині було більш як пів тисячі парафій УПЦ і стільки ж офіційно зареєстрованих громад ПЦУ.



Василь Гайдук також прокоментував рішення Волиньради звернутися до центральних органів влади із проханням заборонити в Україні УПЦ МП. На думку головного спеціаліста відділу з питань релігії, без прийняття відповідного закону на рівні держави змінити ситуацію – неможливо.



"Те, що прийняла облрада, це, скоріш за все, заклик. Але законних підстав для скасування реєстрації чи взагалі заборони та території області немає повноважень цього зробити. У законі передбачені чіткі підстави для зняття з реєстрації статутів релігійних організацій", – зазначив Василь Гайдук.

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