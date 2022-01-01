Заготівля, запаси, ціни: яка ситуація з дровами на Волині





Про це розповіла Світлана Думська.



Зі слів речниці, значна частина населення дрова вже придбала. Наразі продано 48,4 тисячі кубометрів дров'яної деревини та 1,3 тисячі кубометрів колотих дров.



На якому етапі область у заготівлі дров'яної продукції

Плановий об'єм заготівлі дров'яної продукції на 2022 рік – 70 тисяч кубометрів. Речниця обласного управління каже: держлісгоспи працюють згідно з планами і проблем із дровами в цього опалювального сезону не буде, оскільки деревини є достатньо.



"Є планова заготівля стиглого лісу або планові господарські рубки, або планові санітарні рубки. Коли проводиться заготівля лісу, то розбирається ліс на сортименти та відбирається дров'яна деревина. Усі потреби області покриваються", – говорить речниця.



Середня вартість дров у Волинській області

Речниця лісового господарства говорить: ціна дров для населення дешевша, натомість технічна деревина комерційного призначення, яка реалізовується через аукціони, має значно вищу ціну.



Середня вартість паливних дров на Волині для населення становить 580 грн/м3, для соціальної сфери – 650 грн/м3 та для приватних підприємств – 843 грн/м3. Загалом вартість дров, говорить Світлана Думська, коливається залежно від лісгоспу та сортиментів деревини.



"Твердопаливні дрова, у яких краща тепловіддача, дорожчі, хвойні – дешевші. Хтось хоче лише березову чи лише дубову деревину. Щодо дубових дров, то на них взагалі інша вартість, бо це – найдорожчий сорт", – зазначила речниця управління.



Як говорить Світлана Думська, в середньому машина дров вартує від трьох до шести тисяч гривень залежно від сорту.



"Вищої вартості колоті дрова, які підходять до твердопаливних котлів чи купують люди, щоб ними палити камін в будинку. Якщо такі дрова купують в ящиках, то ціна може бути понад 2 500 гривень", – додала речниця ВОУЛМГ.



Якою є процедура купівлі паливних дров для населення

Придбати дрова волиняни цьогоріч можуть за спрощеною процедурою. Для цього, зазначила Світлана Думська, потрібно звернутися до лісництва з заявою, оплатити замовлену кількість і забрати дрова самостійно чи замовити доставку.



Окрім того, на офіційному сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства у розділі "Реалізація паливних дров" можна ознайомитися з контактами відповідальних осіб, які закріплені за лісництвами у кожному районі.



Як можуть отримати дрова військові та пільгові категорії населення

Дрова для військових частин лісгоспи передають згідно з оголошеними потребами.



"Механізм надання дров для військових відбувається через військову адміністрацію. Це мобілізаційні завдання, і ми їх виконуємо відповідно до законодавства. Коли є потреби держави, то всі потреби покриваються", – розповіла Світлана Думська.



Торік в області для родин загиблих військових дрова на опалювальний сезон передавали безплатно.



"У законодавстві, на жаль, немає можливості, щоб можна було на пільгових умовах передавати дров'яну деревину. Думаємо, що цього року теж буде таке завдання від ОВА і буде розроблений механізм передачі дров як для родин військових, так і для вразливих категорій населення", – додала Світлана Думська.



Запаси і залишки дров в області



Заготовлених дров на території Волині вистачає, черг за придбанням немає. Станом на 9 вересня на складах лісових господарств залишалося 6,5 тисячі кубометрів дров паливних та тисячі кубометрів дров колотих.



Зі слів Світлани Думської, окремих запасів дров не проводять, адже рубки лісу проводять лише згідно з планами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 державних лісозаготівельних підприємств на території Волинської області заготовили за 8 місяців цього року 61,4 тисячі кубометрів дров'яної деревини та виготовили 6,7 тисячі кубометрів колотих дров.Про це розповіла Суспільному речниця обласного управління лісового господарстваЗі слів речниці, значна частина населення дрова вже придбала. Наразі продано 48,4 тисячі кубометрів дров'яної деревини та 1,3 тисячі кубометрів колотих дров.На якому етапі область у заготівлі дров'яної продукціїПлановий об'єм заготівлі дров'яної продукції на 2022 рік – 70 тисяч кубометрів. Речниця обласного управління каже: держлісгоспи працюють згідно з планами і проблем із дровами в цього опалювального сезону не буде, оскільки деревини є достатньо."Є планова заготівля стиглого лісу або планові господарські рубки, або планові санітарні рубки. Коли проводиться заготівля лісу, то розбирається ліс на сортименти та відбирається дров'яна деревина. Усі потреби області покриваються", – говорить речниця.Середня вартість дров у Волинській областіРечниця лісового господарства говорить: ціна дров для населення дешевша, натомість технічна деревина комерційного призначення, яка реалізовується через аукціони, має значно вищу ціну.Середня вартість паливних дров на Волині для населення становить 580 грн/м3, для соціальної сфери – 650 грн/м3 та для приватних підприємств – 843 грн/м3. Загалом вартість дров, говорить Світлана Думська, коливається залежно від лісгоспу та сортиментів деревини."Твердопаливні дрова, у яких краща тепловіддача, дорожчі, хвойні – дешевші. Хтось хоче лише березову чи лише дубову деревину. Щодо дубових дров, то на них взагалі інша вартість, бо це – найдорожчий сорт", – зазначила речниця управління.Як говорить Світлана Думська, в середньому машина дров вартує від трьох до шести тисяч гривень залежно від сорту."Вищої вартості колоті дрова, які підходять до твердопаливних котлів чи купують люди, щоб ними палити камін в будинку. Якщо такі дрова купують в ящиках, то ціна може бути понад 2 500 гривень", – додала речниця ВОУЛМГ.Якою є процедура купівлі паливних дров для населенняПридбати дрова волиняни цьогоріч можуть за спрощеною процедурою. Для цього, зазначила Світлана Думська, потрібно звернутися до лісництва з заявою, оплатити замовлену кількість і забрати дрова самостійно чи замовити доставку.Окрім того, на офіційному сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства у розділі "Реалізація паливних дров" можна ознайомитися з контактами відповідальних осіб, які закріплені за лісництвами у кожному районі.Як можуть отримати дрова військові та пільгові категорії населенняДрова для військових частин лісгоспи передають згідно з оголошеними потребами."Механізм надання дров для військових відбувається через військову адміністрацію. Це мобілізаційні завдання, і ми їх виконуємо відповідно до законодавства. Коли є потреби держави, то всі потреби покриваються", – розповіла Світлана Думська.Торік в області для родин загиблих військових дрова на опалювальний сезон передавали безплатно."У законодавстві, на жаль, немає можливості, щоб можна було на пільгових умовах передавати дров'яну деревину. Думаємо, що цього року теж буде таке завдання від ОВА і буде розроблений механізм передачі дров як для родин військових, так і для вразливих категорій населення", – додала Світлана Думська.Заготовлених дров на території Волині вистачає, черг за придбанням немає. Станом на 9 вересня на складах лісових господарств залишалося 6,5 тисячі кубометрів дров паливних та тисячі кубометрів дров колотих.Зі слів Світлани Думської, окремих запасів дров не проводять, адже рубки лісу проводять лише згідно з планами.

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