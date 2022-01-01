Курс валют у Луцьку 16 вересня

Курс валют у Луцьку 16 вересня
16 вересня готівковий курс долара становить 41.70, продають його за 41.85.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.80, а продають за – 41.08.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають – за 8,75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ДТП з військовим авто на Львівщині – четверо людей загиблих, серед них – дитина
Сьогодні, 09:42
Усе для будівництва – в одній локації: чому варто обрати металоцентр Vartis на околиці Луцька*
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку 16 вересня
Сьогодні, 09:08
ЗСУ знищили 13 опорних пунктів окупантів: ситуація на фронті станом на ранок 16 вересня
Сьогодні, 09:03
Заготівля, запаси, ціни: яка ситуація з дровами на Волині
Сьогодні, 08:21
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 15 вересня Курс валют у Луцьку 15 вересня
15 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку 14 вересня Курс валют у Луцьку 14 вересня
14 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку 13 вересня Курс валют у Луцьку 13 вересня
13 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку 12 вересня Курс валют у Луцьку 12 вересня
12 вересень, 09:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ДТП з військовим авто на Львівщині – четверо людей загиблих, серед них – дитина
Сьогодні, 09:42
 0
Усе для будівництва – в одній локації: чому варто обрати металоцентр Vartis на околиці Луцька*
Сьогодні, 09:16
 0
Курс валют у Луцьку 16 вересня
Сьогодні, 09:08
 0
ЗСУ знищили 13 опорних пунктів окупантів: ситуація на фронті станом на ранок 16 вересня
Сьогодні, 09:03
 0
Заготівля, запаси, ціни: яка ситуація з дровами на Волині
Сьогодні, 08:21
 0
Медіа
відео
1/8