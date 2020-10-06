Усе для будівництва – в одній локації: чому варто обрати металоцентр Vartis на околиці Луцька*

Широкий асортимент, чудова якість, зручні локація та паркінг. Відтепер, аби придбати будівельні матеріали, не потрібно блукати між стелажами гіпермаркетів. У металоцентрістворили комфортні умови для клієнтів і зібрали на одній локації усі необхідні товари для добротного будівництва.На ринку України мережа Vartis – не нова і встигла заробити хорошу репутацію, продаючи металопрокат. Тепер же – робить ширшим асортимент будматеріалів. У Луцьку працюють теж не перший рік.Директор металоцентрурозповідає: компанію створили ще у 2001 році. Відтоді вона пройшла масштабну трансформацію і 2006 року набула статусу Національної мережі металу Vartis.«Ми стали кращі, адже обрали новий, лояльний до клієнтів, шлях ведення бізнесу. Компанії – 21 рік, а у Луцьку металобаза працює 8», – продовжує пан Дмитро.До слова, оновлений центр відкрився минулоріч у листопаді.Будівельні матеріали та метал, каже директор, – габаритна група товарів, що вимагає великої площі та зручної логістики. А у Vartis, зазначає, це – поєднано.«У нас – великий, що забезпечує комфортні умови для зберігання одночасно великої кількості будівельної групи товарів без шкідливого впливу погодних умов. Тож усі матеріали потрапляють до клієнта якісними», – пояснює Дмитро Полянський.У Vartis без перебільшення – усі товари для будівництва: від фундаменту– до оздоблювальних матеріалів. Окрім того, в асортименті – секційні огорожі, сітки, паркани, а також різноманітні витратні матеріали для будівельних та зварювальних робіт.Одна з головних переваг мережі –«У нас –матеріалів для утеплення фасадів: пінопласт, екструзійні пінополістирольні плити, скловата, базальтова вата, штукатурна сітка тощо. Це якраз те, що нині неабияк актуально. І найголовніше – приваблива ціна», – підкреслює директор Волинської філії Vartis.Дмитро Полянський запевняє: до кожного клієнта тут –. Якщо раптом покупець не знайде бажану річ, необхідний матеріал привезуть упродовж тижня. Ба більше, товар можна замовити нау будь-який куточок міста і навіть за його межі.Повномасштабна війна, пояснює пан Дмитро, у роботу металобази теж внесла свої корективи, утімтут постійно забезпечують.«Ми оперативно реагуємо на вимогу часу, підлаштовуємось під потреби людей, яких війна зачепила безпосередньо. Не дивлячись на масштабні руйнування заводів виробників, ми все одно налагоджуємо логістичні зв’язки, щоб забезпечити регулярне поповнення товару. І, звісно, підлаштовуємось під потреби ринку», – додає Дмитро Полянський.Зауважимо, нині у центрі – суттєво нижчі ціни на. Окрім того, у Vartis дієпри купівлі гуртом.Так, до кінця вересня на складі Vartis у Луцьку діє акція:Мінус 5% на весь асортимент будівельної групи, за умови придбання товарів на суму від 10 тисяч гривень, від 5 тисяч у чеку – 3% знижки.Дізнатися більше про товари та їхню вартість можна на офіційномумережі або на сторінці Vartis усело Рованці, вулиця Аграрна, 3.Також роздрібний металосклад компанії знаходиться у селі Рованці на вулиці Успішній, 47.Центри продажу Vartis працюютьНомер телефону складу у Луцьку для уточнення наявності та замовлення:; номер інтернет-магазину для довідки та замовлення: