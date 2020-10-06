Усе для будівництва – в одній локації: чому варто обрати металоцентр Vartis на околиці Луцька*
Сьогодні, 09:16
Широкий асортимент, чудова якість, зручні локація та паркінг. Відтепер, аби придбати будівельні матеріали, не потрібно блукати між стелажами гіпермаркетів. У металоцентрі Vartis створили комфортні умови для клієнтів і зібрали на одній локації усі необхідні товари для добротного будівництва.
На ринку України мережа Vartis – не нова і встигла заробити хорошу репутацію, продаючи металопрокат. Тепер же – робить ширшим асортимент будматеріалів. У Луцьку працюють теж не перший рік.
Директор металоцентру Дмитро Полянський розповідає: компанію створили ще у 2001 році. Відтоді вона пройшла масштабну трансформацію і 2006 року набула статусу Національної мережі металу Vartis.
«Ми стали кращі, адже обрали новий, лояльний до клієнтів, шлях ведення бізнесу. Компанії – 21 рік, а у Луцьку металобаза працює 8», – продовжує пан Дмитро.
До слова, оновлений центр відкрився минулоріч у листопаді.
Будівельні матеріали та метал, каже директор, – габаритна група товарів, що вимагає великої площі та зручної логістики. А у Vartis, зазначає, це – поєднано.
«У нас – великий критий склад, що забезпечує комфортні умови для зберігання одночасно великої кількості будівельної групи товарів без шкідливого впливу погодних умов. Тож усі матеріали потрапляють до клієнта якісними», – пояснює Дмитро Полянський.
У Vartis без перебільшення – усі товари для будівництва: від фундаменту (арматура, композитна сітка, в’язальний дріт) – до оздоблювальних матеріалів (будівельні суміші, гіпсокартон, OSB-плити). Окрім того, в асортименті – секційні огорожі, сітки, паркани, а також різноманітні витратні матеріали для будівельних та зварювальних робіт.
Одна з головних переваг мережі – доступні ціни.
«У нас – великий вибір матеріалів для утеплення фасадів: пінопласт, екструзійні пінополістирольні плити, скловата, базальтова вата, штукатурна сітка тощо. Це якраз те, що нині неабияк актуально. І найголовніше – приваблива ціна», – підкреслює директор Волинської філії Vartis.
Дмитро Полянський запевняє: до кожного клієнта тут – індивідуальний підхід. Якщо раптом покупець не знайде бажану річ, необхідний матеріал привезуть упродовж тижня. Ба більше, товар можна замовити на доставку у будь-який куточок міста і навіть за його межі.
Повномасштабна війна, пояснює пан Дмитро, у роботу металобази теж внесла свої корективи, утім регулярне оновлення асортименту тут постійно забезпечують.
«Ми оперативно реагуємо на вимогу часу, підлаштовуємось під потреби людей, яких війна зачепила безпосередньо. Не дивлячись на масштабні руйнування заводів виробників, ми все одно налагоджуємо логістичні зв’язки, щоб забезпечити регулярне поповнення товару. І, звісно, підлаштовуємось під потреби ринку», – додає Дмитро Полянський.
Зауважимо, нині у центрі – суттєво нижчі ціни на будівельні суміші. Окрім того, у Vartis діє система знижок і акцій при купівлі гуртом.
Так, до кінця вересня на складі Vartis у Луцьку діє акція:
Мінус 5% на весь асортимент будівельної групи, за умови придбання товарів на суму від 10 тисяч гривень, від 5 тисяч у чеку – 3% знижки.
Для участі в акції при купівлі треба вказати промокод #БУДУЙЗВАРТІС*
Дізнатися більше про товари та їхню вартість можна на офіційному сайті мережі або на сторінці Vartis у фейсбуці.
Графік роботи та адреса:
село Рованці, вулиця Аграрна, 3.
Також роздрібний металосклад компанії знаходиться у селі Рованці на вулиці Успішній, 47.
Центри продажу Vartis працюють з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:30
Номер телефону складу у Луцьку для уточнення наявності та замовлення: +38 (050) 740 30 61; номер інтернет-магазину для довідки та замовлення: +38 (073) 031-50-83
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На ринку України мережа Vartis – не нова і встигла заробити хорошу репутацію, продаючи металопрокат. Тепер же – робить ширшим асортимент будматеріалів. У Луцьку працюють теж не перший рік.
Директор металоцентру Дмитро Полянський розповідає: компанію створили ще у 2001 році. Відтоді вона пройшла масштабну трансформацію і 2006 року набула статусу Національної мережі металу Vartis.
«Ми стали кращі, адже обрали новий, лояльний до клієнтів, шлях ведення бізнесу. Компанії – 21 рік, а у Луцьку металобаза працює 8», – продовжує пан Дмитро.
До слова, оновлений центр відкрився минулоріч у листопаді.
Будівельні матеріали та метал, каже директор, – габаритна група товарів, що вимагає великої площі та зручної логістики. А у Vartis, зазначає, це – поєднано.
«У нас – великий критий склад, що забезпечує комфортні умови для зберігання одночасно великої кількості будівельної групи товарів без шкідливого впливу погодних умов. Тож усі матеріали потрапляють до клієнта якісними», – пояснює Дмитро Полянський.
У Vartis без перебільшення – усі товари для будівництва: від фундаменту (арматура, композитна сітка, в’язальний дріт) – до оздоблювальних матеріалів (будівельні суміші, гіпсокартон, OSB-плити). Окрім того, в асортименті – секційні огорожі, сітки, паркани, а також різноманітні витратні матеріали для будівельних та зварювальних робіт.
Одна з головних переваг мережі – доступні ціни.
«У нас – великий вибір матеріалів для утеплення фасадів: пінопласт, екструзійні пінополістирольні плити, скловата, базальтова вата, штукатурна сітка тощо. Це якраз те, що нині неабияк актуально. І найголовніше – приваблива ціна», – підкреслює директор Волинської філії Vartis.
Дмитро Полянський запевняє: до кожного клієнта тут – індивідуальний підхід. Якщо раптом покупець не знайде бажану річ, необхідний матеріал привезуть упродовж тижня. Ба більше, товар можна замовити на доставку у будь-який куточок міста і навіть за його межі.
Повномасштабна війна, пояснює пан Дмитро, у роботу металобази теж внесла свої корективи, утім регулярне оновлення асортименту тут постійно забезпечують.
«Ми оперативно реагуємо на вимогу часу, підлаштовуємось під потреби людей, яких війна зачепила безпосередньо. Не дивлячись на масштабні руйнування заводів виробників, ми все одно налагоджуємо логістичні зв’язки, щоб забезпечити регулярне поповнення товару. І, звісно, підлаштовуємось під потреби ринку», – додає Дмитро Полянський.
Зауважимо, нині у центрі – суттєво нижчі ціни на будівельні суміші. Окрім того, у Vartis діє система знижок і акцій при купівлі гуртом.
Так, до кінця вересня на складі Vartis у Луцьку діє акція:
Мінус 5% на весь асортимент будівельної групи, за умови придбання товарів на суму від 10 тисяч гривень, від 5 тисяч у чеку – 3% знижки.
Для участі в акції при купівлі треба вказати промокод #БУДУЙЗВАРТІС*
Дізнатися більше про товари та їхню вартість можна на офіційному сайті мережі або на сторінці Vartis у фейсбуці.
Графік роботи та адреса:
село Рованці, вулиця Аграрна, 3.
Також роздрібний металосклад компанії знаходиться у селі Рованці на вулиці Успішній, 47.
Центри продажу Vartis працюють з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:30
Номер телефону складу у Луцьку для уточнення наявності та замовлення: +38 (050) 740 30 61; номер інтернет-магазину для довідки та замовлення: +38 (073) 031-50-83
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