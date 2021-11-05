У ДТП з військовим авто на Львівщині – четверо людей загиблих, серед них – дитина





Про це



Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів четверо пасажирів автомобіля «Фольксваген», серед яких 7-річний хлопчик, загинули на місці події. Крім того, водійка та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей віком 4 і 6 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.



Водій військового автомобіля не постраждав.



На місці події працюють слідчі поліції Львівщини, та співробітники відділу поліції №1 Золочівського районного відділу поліції, які разом із працівниками ДБР встановлювати механізм та обставини автопригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 15 вересня, близько 20.00 на автодорозі «Київ – Чоп» у місті Броди.Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів четверо пасажирів автомобіля «Фольксваген», серед яких 7-річний хлопчик, загинули на місці події. Крім того, водійка та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей віком 4 і 6 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.Водій військового автомобіля не постраждав.На місці події працюють слідчі поліції Львівщини, та співробітники відділу поліції №1 Золочівського районного відділу поліції, які разом із працівниками ДБР встановлювати механізм та обставини автопригоди.

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