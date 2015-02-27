Як на Волині за кошти благодійників зі Швеції реконструюють будівлі під житло для переселенців





Як розповів



До відновлення і ремонту будівлі залучили понад 20 шведських фахівців. Усі необхідні матеріали привезли з собою. "Щоб утеплити фасади існуючих будівель, привезли ізоляцію для того. У Швеції ми багато робіт робимо з дерева, українці більш будують з традиційних матеріалів з цегли", – додав Бертіль Сьйостром.



До будівництва долучилися волонтери з Харківщини. Серед них – Микола Мовчан. Розповідає: за день перекрили 250 квадратних метрів даху.

Діана Журавльова з дітьми

"Ми замінили дах. Ми з друзями приїхали допомогти для тих, хто потребує цього. Лише з нашого селища приїхало чотири людини і з Харкова дуже багато. Ми розуміємо, що добро, – це головне, що є в нашому житті", – розповів волонтер з Харківщини.



У дитячому таборі зараз проживає сотня переселенців. Серед тих, хто знайшов тут прихисток – багатодітна мама Діана Журавльова, яка приїхала на Волинь з Харківщини. Разом із родиною живуть тут пів року.



"Нас тут гарно прийняли, ми думали, що поїдемо далі до Польщі, але чоловік каже: ні, мені шкода український народ, нам треба залишатися і допомагати. У нас єдина донечка пішла в перший клас, інші дошкільнята і ми плануємо тут перезимувати", – говорить переселенка.

Бертіль Сьйостром

Повне фінансування реконструкції приміщень оздоровчого табору забезпечили благодійники зі Швеції, – каже керівник благодійного фонду на Волині Сергій Порохнавець.

Сергій Порохнавець

"Ми є літній табір, ми не пристосовані, щоб зимувати і головна мета наших друзів зі Швеції зробити утеплення. На даний час проводиться ремонт поточних будиночків. Усі переселенці живуть в загальних кімнатах, але наше бажання запропонувати кожному гідні умови", – зазначив благодійник.



Як додав керівник благодійного фонду на Волині Сергій Порохнавець, у перспективі – будівництво містечка для 150 переселенців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території оздоровчого табору благодійного фонду "Шведський центр допомоги" у Ківерцівській громаді п’ятий день працюють швецькі будівельники . Майстри відновлюють приміщення для вимушено переселених українців.Як розповів Суспільному співзасновник центру допомоги Бертіль Сьйостром, наразі завершують ремонт спального відділення та їдальні.До відновлення і ремонту будівлі залучили понад 20 шведських фахівців. Усі необхідні матеріали привезли з собою. "Щоб утеплити фасади існуючих будівель, привезли ізоляцію для того. У Швеції ми багато робіт робимо з дерева, українці більш будують з традиційних матеріалів з цегли", – додав Бертіль Сьйостром.До будівництва долучилися волонтери з Харківщини. Серед них –. Розповідає: за день перекрили 250 квадратних метрів даху."Ми замінили дах. Ми з друзями приїхали допомогти для тих, хто потребує цього. Лише з нашого селища приїхало чотири людини і з Харкова дуже багато. Ми розуміємо, що добро, – це головне, що є в нашому житті", – розповів волонтер з Харківщини.У дитячому таборі зараз проживає сотня переселенців. Серед тих, хто знайшов тут прихисток – багатодітна мамаа, яка приїхала на Волинь з Харківщини. Разом із родиною живуть тут пів року."Нас тут гарно прийняли, ми думали, що поїдемо далі до Польщі, але чоловік каже: ні, мені шкода український народ, нам треба залишатися і допомагати. У нас єдина донечка пішла в перший клас, інші дошкільнята і ми плануємо тут перезимувати", – говорить переселенка.Повне фінансування реконструкції приміщень оздоровчого табору забезпечили благодійники зі Швеції, – каже керівник благодійного фонду на Волині"Ми є літній табір, ми не пристосовані, щоб зимувати і головна мета наших друзів зі Швеції зробити утеплення. На даний час проводиться ремонт поточних будиночків. Усі переселенці живуть в загальних кімнатах, але наше бажання запропонувати кожному гідні умови", – зазначив благодійник.Як додав керівник благодійного фонду на Волині Сергій Порохнавець, у перспективі – будівництво містечка для 150 переселенців.

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