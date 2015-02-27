Як на Волині за кошти благодійників зі Швеції реконструюють будівлі під житло для переселенців
Сьогодні, 10:05
На території оздоровчого табору благодійного фонду "Шведський центр допомоги" у Ківерцівській громаді п’ятий день працюють швецькі будівельники. Майстри відновлюють приміщення для вимушено переселених українців.
Як розповів Суспільному співзасновник центру допомоги Бертіль Сьйостром, наразі завершують ремонт спального відділення та їдальні.
До відновлення і ремонту будівлі залучили понад 20 шведських фахівців. Усі необхідні матеріали привезли з собою. "Щоб утеплити фасади існуючих будівель, привезли ізоляцію для того. У Швеції ми багато робіт робимо з дерева, українці більш будують з традиційних матеріалів з цегли", – додав Бертіль Сьйостром.
До будівництва долучилися волонтери з Харківщини. Серед них – Микола Мовчан. Розповідає: за день перекрили 250 квадратних метрів даху.
"Ми замінили дах. Ми з друзями приїхали допомогти для тих, хто потребує цього. Лише з нашого селища приїхало чотири людини і з Харкова дуже багато. Ми розуміємо, що добро, – це головне, що є в нашому житті", – розповів волонтер з Харківщини.
У дитячому таборі зараз проживає сотня переселенців. Серед тих, хто знайшов тут прихисток – багатодітна мама Діана Журавльова, яка приїхала на Волинь з Харківщини. Разом із родиною живуть тут пів року.
"Нас тут гарно прийняли, ми думали, що поїдемо далі до Польщі, але чоловік каже: ні, мені шкода український народ, нам треба залишатися і допомагати. У нас єдина донечка пішла в перший клас, інші дошкільнята і ми плануємо тут перезимувати", – говорить переселенка.
Повне фінансування реконструкції приміщень оздоровчого табору забезпечили благодійники зі Швеції, – каже керівник благодійного фонду на Волині Сергій Порохнавець.
"Ми є літній табір, ми не пристосовані, щоб зимувати і головна мета наших друзів зі Швеції зробити утеплення. На даний час проводиться ремонт поточних будиночків. Усі переселенці живуть в загальних кімнатах, але наше бажання запропонувати кожному гідні умови", – зазначив благодійник.
Як додав керівник благодійного фонду на Волині Сергій Порохнавець, у перспективі – будівництво містечка для 150 переселенців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як розповів Суспільному співзасновник центру допомоги Бертіль Сьйостром, наразі завершують ремонт спального відділення та їдальні.
До відновлення і ремонту будівлі залучили понад 20 шведських фахівців. Усі необхідні матеріали привезли з собою. "Щоб утеплити фасади існуючих будівель, привезли ізоляцію для того. У Швеції ми багато робіт робимо з дерева, українці більш будують з традиційних матеріалів з цегли", – додав Бертіль Сьйостром.
До будівництва долучилися волонтери з Харківщини. Серед них – Микола Мовчан. Розповідає: за день перекрили 250 квадратних метрів даху.
"Ми замінили дах. Ми з друзями приїхали допомогти для тих, хто потребує цього. Лише з нашого селища приїхало чотири людини і з Харкова дуже багато. Ми розуміємо, що добро, – це головне, що є в нашому житті", – розповів волонтер з Харківщини.
У дитячому таборі зараз проживає сотня переселенців. Серед тих, хто знайшов тут прихисток – багатодітна мама Діана Журавльова, яка приїхала на Волинь з Харківщини. Разом із родиною живуть тут пів року.
"Нас тут гарно прийняли, ми думали, що поїдемо далі до Польщі, але чоловік каже: ні, мені шкода український народ, нам треба залишатися і допомагати. У нас єдина донечка пішла в перший клас, інші дошкільнята і ми плануємо тут перезимувати", – говорить переселенка.
Повне фінансування реконструкції приміщень оздоровчого табору забезпечили благодійники зі Швеції, – каже керівник благодійного фонду на Волині Сергій Порохнавець.
"Ми є літній табір, ми не пристосовані, щоб зимувати і головна мета наших друзів зі Швеції зробити утеплення. На даний час проводиться ремонт поточних будиночків. Усі переселенці живуть в загальних кімнатах, але наше бажання запропонувати кожному гідні умови", – зазначив благодійник.
Як додав керівник благодійного фонду на Волині Сергій Порохнавець, у перспективі – будівництво містечка для 150 переселенців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сьогодні Волинь зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв
Сьогодні, 10:23
Російська Федерація у війні проти України втратила вже більше 54 тисяч військовослужбовців
Сьогодні, 10:15
Як на Волині за кошти благодійників зі Швеції реконструюють будівлі під житло для переселенців
Сьогодні, 10:05
Усе для будівництва – в одній локації: чому варто обрати металоцентр Vartis на околиці Луцька*
Сьогодні, 09:16
Медіа