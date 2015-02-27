Як на Волині за кошти благодійників зі Швеції реконструюють будівлі під житло для переселенців

Як на Волині за кошти благодійників зі Швеції реконструюють будівлі під житло для переселенців
На території оздоровчого табору благодійного фонду "Шведський центр допомоги" у Ківерцівській громаді п’ятий день працюють швецькі будівельники. Майстри відновлюють приміщення для вимушено переселених українців.

Як розповів Суспільному співзасновник центру допомоги Бертіль Сьйостром, наразі завершують ремонт спального відділення та їдальні.

До відновлення і ремонту будівлі залучили понад 20 шведських фахівців. Усі необхідні матеріали привезли з собою. "Щоб утеплити фасади існуючих будівель, привезли ізоляцію для того. У Швеції ми багато робіт робимо з дерева, українці більш будують з традиційних матеріалів з цегли", – додав Бертіль Сьйостром.

До будівництва долучилися волонтери з Харківщини. Серед них – Микола Мовчан. Розповідає: за день перекрили 250 квадратних метрів даху.
Діана Журавльова з дітьми
Діана Журавльова з дітьми

"Ми замінили дах. Ми з друзями приїхали допомогти для тих, хто потребує цього. Лише з нашого селища приїхало чотири людини і з Харкова дуже багато. Ми розуміємо, що добро, – це головне, що є в нашому житті", – розповів волонтер з Харківщини.
Як на Волині за кошти благодійників зі Швеції реконструюють будівлі під житло для переселенців

У дитячому таборі зараз проживає сотня переселенців. Серед тих, хто знайшов тут прихисток – багатодітна мама Діана Журавльова, яка приїхала на Волинь з Харківщини. Разом із родиною живуть тут пів року.

"Нас тут гарно прийняли, ми думали, що поїдемо далі до Польщі, але чоловік каже: ні, мені шкода український народ, нам треба залишатися і допомагати. У нас єдина донечка пішла в перший клас, інші дошкільнята і ми плануємо тут перезимувати", – говорить переселенка.
Бертіль Сьйостром
Бертіль Сьйостром
Як на Волині за кошти благодійників зі Швеції реконструюють будівлі під житло для переселенців

Повне фінансування реконструкції приміщень оздоровчого табору забезпечили благодійники зі Швеції, – каже керівник благодійного фонду на Волині Сергій Порохнавець.
Сергій Порохнавець
Сергій Порохнавець

"Ми є літній табір, ми не пристосовані, щоб зимувати і головна мета наших друзів зі Швеції зробити утеплення. На даний час проводиться ремонт поточних будиночків. Усі переселенці живуть в загальних кімнатах, але наше бажання запропонувати кожному гідні умови", – зазначив благодійник.

Як додав керівник благодійного фонду на Волині Сергій Порохнавець, у перспективі – будівництво містечка для 150 переселенців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, переселенці, житло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні Волинь зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв
Сьогодні, 10:23
Російська Федерація у війні проти України втратила вже більше 54 тисяч військовослужбовців
Сьогодні, 10:15
Як на Волині за кошти благодійників зі Швеції реконструюють будівлі під житло для переселенців
Сьогодні, 10:05
У ДТП з військовим авто на Львівщині – четверо людей загиблих, серед них – дитина
Сьогодні, 09:42
Усе для будівництва – в одній локації: чому варто обрати металоцентр Vartis на околиці Луцька*
Сьогодні, 09:16
Схожі новини
В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців
13 вересень, 16:15
На Волинь продовжують прибувати переселенці На Волинь продовжують прибувати переселенці
27 лютий, 2015, 10:47
Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток
14 вересень, 13:45
На Волині прийняли понад 73 тисячі внутрішніх переселенців На Волині прийняли понад 73 тисячі внутрішніх переселенців
13 вересень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як НСЖУ допомагає медійникам, яким через війну довелося їхати з рідних міст
Сьогодні, 11:26
 0
Волиняни передали два мікроавтобуси у Бучанський район. ФОТО
Сьогодні, 11:16
 0
На Херсонщині ЗСУ збили ворожий штурмовик
Сьогодні, 11:04
 0
Сьогодні Волинь зустрічає загиблих у війні з Росією Героїв
Сьогодні, 10:23
 0
Російська Федерація у війні проти України втратила вже більше 54 тисяч військовослужбовців
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8