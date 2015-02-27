В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців

В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців
В Ківерцівській громаді будують житло для внутрішніх переселенців.

Про це повідомили на сторінці Волинської обласної військової адміністрації.

Зокрема, днями на Волинь прибули ще п’ять вантажівок з будматеріалами від меценатів з Швеції. Серед них, шість сучасних теплонасосів, для забезпечення опаленням помешкань.

Крім того, у волинську громаду приїхали більше 20 шведів-будівельників, які уже розпочали роботу. Слід зазначити, що кожен спеціаліст – це власник того чи іншого підприємства в Швеції, яке спеціалізуються на будматеріалах.

Наразі триває модернізація існуючих будівель: незабаром тут утеплять фасади та відремонтують дах. Також для зведення нових житлових споруд заливають фундамент.

Житло для переселенців зводять на території оздоровчого табору благодійного фонду «Шведський центр допомоги». Невдовзі тут буде помешкання для 150-ти людей. У планах – продовжити будівництво, аби розселити ще 150 внутрішніх переселенців.
В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців

Відновлення та будівництво помешкань проводять за підтримки шведського фонду Ukrainahjälpen Filippus спільно з Офісом Президента України в особі заступника керівника Кирила Тимошенка, начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка та команди народного депутата Валерія Стернійчука.
В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців
В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців
В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців
В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців
В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців
В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців

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Теги: Волинь, житло, будівництво, переселенці
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Коментарі 1
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Шведи все правильно роблять що самі будують будинки ,бо якщо б дали гроші ,то наша злодійська влада їх би розполовинила і ніхто б не доказав ,що вони злодії ,так як з гуманітаркою ,цікаво хто сидить на Волині за гуманітарку ?
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