В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців





Про це



Зокрема, днями на Волинь прибули ще п’ять вантажівок з будматеріалами від меценатів з Швеції. Серед них, шість сучасних теплонасосів, для забезпечення опаленням помешкань.



Крім того, у волинську громаду приїхали більше 20 шведів-будівельників, які уже розпочали роботу. Слід зазначити, що кожен спеціаліст – це власник того чи іншого підприємства в Швеції, яке спеціалізуються на будматеріалах.



Наразі триває модернізація існуючих будівель: незабаром тут утеплять фасади та відремонтують дах. Також для зведення нових житлових споруд заливають фундамент.



Житло для переселенців зводять на території оздоровчого табору благодійного фонду «Шведський центр допомоги». Невдовзі тут буде помешкання для 150-ти людей. У планах – продовжити будівництво, аби розселити ще 150 внутрішніх переселенців.



Відновлення та будівництво помешкань проводять за підтримки шведського фонду Ukrainahjälpen Filippus спільно з Офісом Президента України в особі заступника керівника Кирила Тимошенка, начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка та команди народного депутата Валерія Стернійчука.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Ківерцівській громаді будують житло для внутрішніх переселенців.Про це повідомили на сторінці Волинської обласної військової адміністрації.Зокрема, днями на Волинь прибули ще п’ять вантажівок з будматеріалами від меценатів з Швеції. Серед них, шість сучасних теплонасосів, для забезпечення опаленням помешкань.Крім того, у волинську громаду приїхали більше 20 шведів-будівельників, які уже розпочали роботу. Слід зазначити, що кожен спеціаліст – це власник того чи іншого підприємства в Швеції, яке спеціалізуються на будматеріалах.Наразі триває модернізація існуючих будівель: незабаром тут утеплять фасади та відремонтують дах. Також для зведення нових житлових споруд заливають фундамент.Житло для переселенців зводять на території оздоровчого табору благодійного фонду «Шведський центр допомоги». Невдовзі тут буде помешкання для 150-ти людей. У планах – продовжити будівництво, аби розселити ще 150 внутрішніх переселенців.Відновлення та будівництво помешкань проводять за підтримки шведського фонду Ukrainahjälpen Filippus спільно з Офісом Президента України в особі заступника керівника, начальника Волинської ОВАта команди народного депутата

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію