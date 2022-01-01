У Маріуполі першокласникам задають вивчити гімн РФ

У Маріуполі першокласникам задають вивчити гімн РФ
У захопленому Маріуполі взялися за школярів. Так, вчителі розповідають першокласникам, що Маріуполь є частиною Росії. Крім того, як домашнє завдання - задають вивчення гімну РФ.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Промивання мозку дітям стартувало. Першокласникам розповідають вчителі, що вони частина Росії. Домашнє завдання - вивчити гімн Росії", - наголосив він.

Андрющенко також опублікував фото підручників, за якими у окупанти навчають дітей. За його словами, в тексті немає згадки про українців.
У Маріуполі першокласникам задають вивчити гімн РФ

"Особливо талановиті колаборанти вже розповідають першокласникам, що українці – вигадана нацистами нація. Тому коли йдеться про 15 років ув'язнення за зраду вчителям - це цілком адекватне покарання за покалічені дитячі душі", - наголосив чиновник.
У Маріуполі першокласникам задають вивчити гімн РФ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Маіуполь, діти, гімн РФ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зіткнулися легковики
Сьогодні, 16:33
В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців
Сьогодні, 16:15
У Маріуполі першокласникам задають вивчити гімн РФ
Сьогодні, 16:00
ЗСУ звільнили 300 населених пунктів в Харківській області, – Міноборони
Сьогодні, 15:45
Волинянин викрав велосипед і розпиляв його болгаркою, аби сховати
Сьогодні, 15:38
Схожі новини
Діти волинських захисників України поїхали на відпочинок до Румунії. ФОТО Діти волинських захисників України поїхали на відпочинок до Румунії. ФОТО
11 вересень, 19:31
Поранення дітей у Чернігові на виставці зброї: двом військовослужбовцям повідомили про підозру Поранення дітей у Чернігові на виставці зброї: двом військовослужбовцям повідомили про підозру
05 вересень, 10:10
У центрі Чернігова на виставці спрацював гранатомет, постраждали діти. ФОТО У центрі Чернігова на виставці спрацював гранатомет, постраждали діти. ФОТО
03 вересень, 17:20
В Україні залишаються зниклими безвісти 230 дітей В Україні залишаються зниклими безвісти 230 дітей
31 серпень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь зустріла спортсменів-переможців переможців Warrior Games. ФОТО
Сьогодні, 17:28
 0
На Харківщині розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
Сьогодні, 17:05
 0
Яка ціна 1 га сільськогосподарських земель на Волині
Сьогодні, 16:50
 0
У Луцьку зіткнулися легковики
Сьогодні, 16:33
 0
В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8