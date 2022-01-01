У Маріуполі першокласникам задають вивчити гімн РФ





Про це Петро Андрющенко.



"Маріуполь. Промивання мозку дітям стартувало. Першокласникам розповідають вчителі, що вони частина Росії. Домашнє завдання - вивчити гімн Росії", - наголосив він.



Андрющенко також опублікував фото підручників, за якими у окупанти навчають дітей. За його словами, в тексті немає згадки про українців.



"Особливо талановиті колаборанти вже розповідають першокласникам, що українці – вигадана нацистами нація. Тому коли йдеться про 15 років ув'язнення за зраду вчителям - це цілком адекватне покарання за покалічені дитячі душі", - наголосив чиновник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У захопленому Маріуполі взялися за школярів. Так, вчителі розповідають першокласникам, що Маріуполь є частиною Росії. Крім того, як домашнє завдання - задають вивчення гімну РФ.Про це повідомив радник мера Маріуполя"Маріуполь. Промивання мозку дітям стартувало. Першокласникам розповідають вчителі, що вони частина Росії. Домашнє завдання - вивчити гімн Росії", - наголосив він.Андрющенко також опублікував фото підручників, за якими у окупанти навчають дітей. За його словами, в тексті немає згадки про українців."Особливо талановиті колаборанти вже розповідають першокласникам, що українці – вигадана нацистами нація. Тому коли йдеться про 15 років ув'язнення за зраду вчителям - це цілком адекватне покарання за покалічені дитячі душі", - наголосив чиновник.

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