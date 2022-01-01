ЗСУ звільнили 300 населених пунктів в Харківській області, – Міноборони





Про це повідомляє Ганну Маляр в ефірі телемарафону.



"Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і вона планувалась на декілька днів, і починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних км, більше 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації. Операція триває, вона розпланована до повного звільнення Харківської області", - розповіла Маляр.



При цьому вона не стало розголошувати всіх деталей щодо тотального звільнення області та висловила впевненість, що "це станеться якнайшвидше".



Раніше Маляр вже заявила, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області все ще триває і говорити про повне її звільнення ще зарано.



Примітним є значний "стрибок" у повідомленнях про звільнення населених пунктів у Харківській області. Оскільки до цього мова йшла про цифру 40.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники звільнили в Харківській області від російських військ вже 3 800 квадратних км. Кількість деокупованих населених пунктів сягнула 300.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Українив ефірі телемарафону."Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і вона планувалась на декілька днів, і починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних км, більше 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації. Операція триває, вона розпланована до повного звільнення Харківської області", - розповіла Маляр.При цьому вона не стало розголошувати всіх деталей щодо тотального звільнення області та висловила впевненість, що "це станеться якнайшвидше".Раніше Маляр вже заявила, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області все ще триває і говорити про повне її звільнення ще зарано.Примітним є значний "стрибок" у повідомленнях про звільнення населених пунктів у Харківській області. Оскільки до цього мова йшла про цифру 40.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію