Волинянин викрав велосипед і розпиляв його болгаркою, аби сховати

Волинянин викрав велосипед і розпиляв його болгаркою, аби сховати
Учора, близько 15 години, до поліції Нововолинська звернулась мешканка смт. Благодатне про те, що з її підсобної кімнати, розташованої в під’їзді, невідома особа шляхом вільного доступу викрала велосипед гірського типу.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Сума збитку становила близько 7 тисяч гривень.

Під час оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний місцевий житель.

Викраденого двоколісного він розпиляв болгаркою, аби сховати його. Правоохоронці вилучили усі частини велосипеда.

За цим фактом слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України. За скоєне зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.
Волинянин викрав велосипед і розпиляв його болгаркою, аби сховати

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Теги: злодій, велосипед, Благодатне
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