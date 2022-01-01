На Харківщині загинув військовий з Волині Микола Мацюк

На Харківщині загинув військовий з Волині Микола Мацюк
У війні із російським окупантом загинув житель Дубівської громади Микола Мацюк.

Про це повідомляють на сторінці громади у Фейсбук.

Житель села Секунь, 1967 року народження, був старшим солдатом другого мотопіхотного батальйону 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

З перших днів війни Микола Васильович став на захист України, її територіальної цілісності і незалежності. Вірний військовій присязі Микола Мацюк загинув 6 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Борщова, що на Харківщині.

У зв'язку із сумною подією у Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.

Інформацію про скорботну зустріч загиблого Захисника та чин похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: військовий, смерть, загинув
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