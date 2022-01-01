На Харківщині загинув військовий з Волині Микола Мацюк
Сьогодні, 14:57
У війні із російським окупантом загинув житель Дубівської громади Микола Мацюк.
Про це повідомляють на сторінці громади у Фейсбук.
Житель села Секунь, 1967 року народження, був старшим солдатом другого мотопіхотного батальйону 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
З перших днів війни Микола Васильович став на захист України, її територіальної цілісності і незалежності. Вірний військовій присязі Микола Мацюк загинув 6 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Борщова, що на Харківщині.
У зв'язку із сумною подією у Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.
Інформацію про скорботну зустріч загиблого Захисника та чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці громади у Фейсбук.
Житель села Секунь, 1967 року народження, був старшим солдатом другого мотопіхотного батальйону 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
З перших днів війни Микола Васильович став на захист України, її територіальної цілісності і незалежності. Вірний військовій присязі Микола Мацюк загинув 6 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Борщова, що на Харківщині.
У зв'язку із сумною подією у Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.
Інформацію про скорботну зустріч загиблого Захисника та чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ковель заради економії вимикатиме вуличне освітлення
Сьогодні, 15:15
На Харківщині загинув військовий з Волині Микола Мацюк
Сьогодні, 14:57
Медіа