Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та Півдня України

Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та Півдня України
Успішні дії захисників України змушують так звану владу тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова.

В той же час окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.


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Теги: ГУР, окупанти евакуюють родини, Крим, Південь
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