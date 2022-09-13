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Дев’ять країн ЄС припинили ​приймати від росіян документи на туристичні візи

Дев’ять країн ЄС припинили ​приймати від росіян документи на туристичні візи
Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають документи на оформлення туристичних віз від громадян Російської Федерації.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише LB.ua.

"«Совок», запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли", – написав Єрмак.

У повідомленні Асоціації туроператорів РФ водночас зазначається, що є низка країн, які продовжують приймати документи від російських туристів. Серед них – Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр (національна віза, а не шенгенська).

Нагадаємо, вчора, 12 вересня, набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про припинення дії угоди про спрощений візовий режим із РФ, у результаті для росіян зміняться умови й терміни оформлення шенгенських віз. Єврокомісія закликала країни-члени ЄС здійснювати ретельну перевірку заявок від громадян РФ та видавати їм шенген під одноразові короткочасні поїздки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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